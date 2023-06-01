増田貴久、2度目のソロコンサートは名曲カバーと“喜怒哀楽”で魅せる 書き下ろしの新曲や8年ぶりの楽曲披露
3人組グループ・NEWSの増田貴久が28日、2度目のソロコンサート『増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽』を東京ガーデンシアターで開催。名曲カバーと“喜怒哀楽”で織りなす世界で8000人を魅了した。（以下、ネタバレを含みます）。
【ライブ写真】スタンドマイクに囲まれて熱唱する増田貴久
増田は8日に自身初のカバーアルバム「増田貴久のカバー」をリリースした。ライブは、思い入れのある楽曲や歌い継がれる名曲のカバー、自身のオリジナル楽曲を交え、増田がプロデュースを手掛けている。
今回のライブで披露したカバー曲は11曲。アルバム収録曲「First Love」（宇多田ヒカル）などは、増田が幼少期や青春時代から慣れ親しんできた楽曲。生バンドとストリングスの音色に乗せて、圧倒的な歌唱力で魅せた。2001年に出演したドラマ「3年B組金八先生」（第6シリーズ）の主題歌であり、公私ともに関係の深い武田鉄矢が作詞した「まっすぐの唄」（海援隊）では、オレンジの照明に包まれて温かな歌声で会場を包んだ。
さらに、「Believe Your Smile」（V6）など事務所の先輩の楽曲を披露すると、観客は曲に合わせて腕を振るなど盛り上がりを見せる一方、「世界に一つだけの花」（SMAP）では、そのまっすぐな歌声に聞き入っていた。
セルフカバーとなる「キッス〜帰り道のラブソング〜」（テゴマス）では観客と共に大合唱。「喜怒哀楽」の歌いだしでは、静まり返った会場にアカペラの声が響き渡り、サビになると、ここでも合唱し、会場の熱気は最高潮に。
また、今回のコンサートのために書き下ろした新曲「じゃ、踊るか」をサプライズで披露。重厚なビートにのせたダンサンブルなナンバーとなっている。ほかにも紗幕に映し出される映像と楽曲のメッセージがリンクする「Thunder」は、「NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA」以来約8年ぶりとなり、ファンを喜ばせた。
本編の合間には“喜怒哀楽”スペシャル映像を投影。サングラスを掛けた増田が白いランボルギーニを走らせるドライブシーンや、ビール片手に餃子をひたすら食べるシーン、バンジージャンプスポットに訪れるシーン、動物園での胸キュンシチュエーションなどが映された。雨が降っているため彼女に自分の傘を差しだす場面では、「濡れるのは俺だけでいいから」とかっこつけるも、大量の水を掛けられる演出で増田がずぶ濡れに…そんなシュールな演出に、会場は爆笑の渦に包まれた。
昨年行われた初単独コンサート同様、MCなしで突き進んだ増田。その圧倒的な歌唱力を持って会場を魅了しながら全21曲を歌い上げると「これがNEWSの増田貴久でした！ありがとうございました！」と満面の笑みで幕を下ろした。
■増田貴久コメント
初のカバーアルバムを出させていただいて、その楽曲たちのパワーに圧倒されています。
僕の表現する「喜怒哀楽」の中で、全身全霊で歌を届けます。
歌うし、踊るし、映像も、照明とか、衣装も…全体的にプロデュースしてますよっ！
NEWS増田貴久が1人でどんな作品が作れるのか。挑戦します。
【ライブ写真】スタンドマイクに囲まれて熱唱する増田貴久
増田は8日に自身初のカバーアルバム「増田貴久のカバー」をリリースした。ライブは、思い入れのある楽曲や歌い継がれる名曲のカバー、自身のオリジナル楽曲を交え、増田がプロデュースを手掛けている。
さらに、「Believe Your Smile」（V6）など事務所の先輩の楽曲を披露すると、観客は曲に合わせて腕を振るなど盛り上がりを見せる一方、「世界に一つだけの花」（SMAP）では、そのまっすぐな歌声に聞き入っていた。
セルフカバーとなる「キッス〜帰り道のラブソング〜」（テゴマス）では観客と共に大合唱。「喜怒哀楽」の歌いだしでは、静まり返った会場にアカペラの声が響き渡り、サビになると、ここでも合唱し、会場の熱気は最高潮に。
また、今回のコンサートのために書き下ろした新曲「じゃ、踊るか」をサプライズで披露。重厚なビートにのせたダンサンブルなナンバーとなっている。ほかにも紗幕に映し出される映像と楽曲のメッセージがリンクする「Thunder」は、「NEWS ARENA TOUR 2018 EPCOTIA」以来約8年ぶりとなり、ファンを喜ばせた。
本編の合間には“喜怒哀楽”スペシャル映像を投影。サングラスを掛けた増田が白いランボルギーニを走らせるドライブシーンや、ビール片手に餃子をひたすら食べるシーン、バンジージャンプスポットに訪れるシーン、動物園での胸キュンシチュエーションなどが映された。雨が降っているため彼女に自分の傘を差しだす場面では、「濡れるのは俺だけでいいから」とかっこつけるも、大量の水を掛けられる演出で増田がずぶ濡れに…そんなシュールな演出に、会場は爆笑の渦に包まれた。
昨年行われた初単独コンサート同様、MCなしで突き進んだ増田。その圧倒的な歌唱力を持って会場を魅了しながら全21曲を歌い上げると「これがNEWSの増田貴久でした！ありがとうございました！」と満面の笑みで幕を下ろした。
■増田貴久コメント
初のカバーアルバムを出させていただいて、その楽曲たちのパワーに圧倒されています。
僕の表現する「喜怒哀楽」の中で、全身全霊で歌を届けます。
歌うし、踊るし、映像も、照明とか、衣装も…全体的にプロデュースしてますよっ！
NEWS増田貴久が1人でどんな作品が作れるのか。挑戦します。