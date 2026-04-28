桜井玲香「つけた感じがしない」全身に使えるUVスプレーを紹介

桜井玲香さんが自身のYouTubeチャンネルに『H&M購入品紹介 春に着たいアイテムと最近のゲットしたコスメも』の動画を投稿。購入品を紹介する中で、コスメについても教えてくれました。

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■UV対策に

動画内に登場したのはこちら。

Lekarka/フレグランスUVカットスプレー 税込3,520円（公式サイトより）

SPF50+/PA++++の国内最高基準値の紫外線防御力に、たっぷりの美容成分も配合されたスプレータイプのUVケア。フローラルミュゲ（鈴蘭）の香りにも癒されます。

桜井さんはこちらについて「髪にも顔にも体にもどこにでもつけられるっていうもので、香りもね結構良かったんだよね」と新たに購入したアイテムとして紹介。

実際に腕にスプレーしながら「めっちゃ細かいし、サラッとするんです」「全然つけた感じがしない」と使用感を語り、軽やかな仕上がりを実感。

そして「日中これを持ち歩いて、スプレーしまくろうかなって思います」と、外出先でもこまめに使いたいアイテムとして活用を考えているようでした。

■動画もチェック

動画内では、春に向けたファッションアイテムやコスメ購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。