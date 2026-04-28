相席スタート山添「全員に迷惑かける」 あざと女子の“究極テクニック”にガチ説教

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

4月23日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして渡邊圭祐と山添寛（相席スタート）が出演した。

歓送迎会シーズンということで、今回番組では、2次会で異性をトリコにする“あざとモンスター”たちが紹介された。その1人のあざと女子のテクニックに、山添はときめくどころか怒りだして…!?

【映像】相席スタート山添がガチ説教！あざと女子がわざと異性に…

紹介されたのは、過去に番組内のドラマで登場した“飲み会で狙っている異性の隣に座りたい”あざと女子。

飲み会の1次会が終わり、参加者たちが2次会の店の前に移動し終わった頃、あざと女子は好意を持っている男性に「迷子になっちゃって…」「今、公園の前にいます」と電話をかけた。

実は、あざと女子のこの迷子は、“わざと”。男性に迎えに来てもらい、一緒に遅れて2次会会場へ行くことで、残った席に隣同士で座れるという狙いがある。移動中に2人きりで話せることも含め、親密度が高まるテクニックだ。

そんな“わざと迷子女子”に対して、山添は“BADあざとボタン”を連打。

「全員に迷惑かけるテクニック」と批判し、「『店わからない』っていう嘘の電話だけ誰にもするな。あれやめろ」「みんなのためになってない」と真顔で指摘した。

“クズ芸人”としても知られる山添だが、他人に迷惑をかけてまでのあざとテクニックは許せなかったよう。そんな山添に、山里は「和を大事にするからな〜」と呟き、スタジオの笑いを誘っていた。