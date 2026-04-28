【殿堂入り】クックパッドで人気！リピーター続出のスナップエンドウサラダ

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.118】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

旬のスナップエンドウで絶品サラダ

鮮やかな緑色とポリポリとした食感で、人気のスナップえんどう。いろいろな人気レシピがありますが、今回はその中でも3200件以上のつくれぽが寄せられている、大人気の殿堂入りサラダレシピをご紹介します。

つくれぽ3200件超の人気レシピ「スナップえんどうと茹で卵のサラダ」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：スナップえんどうは固めにゆでて、水にはさらさない



ポイント2：ゆで卵は手で粗くつぶす



筋を取ったスナップえんどうは、熱湯で1分ほどゆでたらお湯から引き上げます。水にはさらさず、ざるに広げて自然に冷ますようにしましょう。

ゆで卵は手で粗くつぶします。こうすることで、ゆで卵の食感も楽しむことができますよ。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「スナップエンドウの季節になると、必ず一度は作りたくなります」「おいしすぎてすぐなくなりました。またリピートします！」といった声がたくさん届いています。

お好みで粒マスタードや粗挽き胡椒などを加えると、大人の味わいに変化。家族で食べる時は別添にしてもいいですね。旬のおいしいスナップえんどうがたくさん手に入ったら、人気のサラダで歯ごたえや香りを楽しんでみてはいかがでしょうか。

（TEXT：菱路子）

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