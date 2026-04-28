引越し先で「町内会費を払わない」と“ご近所トラブル”に!?「タダでゴミ捨て場を使うな！」「回覧板を飛ばされる」…支払わない場合の“現実的なデメリット”とは

町内会費は必ず払わなければならない？ 法的な位置づけ

町内会や自治会は、地域住民が自主的に運営する団体です。地域によっては「加入して当然」という雰囲気があるかもしれませんが、法律上、すべての住民に加入義務があるわけではありません。

最高裁判所による2005年4月26日の判決では、県営住宅の自治会について、いわゆる強制加入団体ではなく、会員は一方的な意思表示によって退会できると判断されました。つまり、町内会や自治会は、原則として本人の意思に基づいて加入・退会するものと考えられます。

そのため、町内会に加入していない人に対して、単に「地域に住んでいるから」という理由だけで町内会費を強制的に徴収することは難しいでしょう。

ただし、すでに町内会に加入している場合は別です。会則に基づいて会費を支払う仕組みになっている場合、会員である期間の未払い分について請求される可能性があります。

また、町内会費の中に、共用部分の維持管理費やごみ集積所の管理費など、実際に利用しているサービスの費用が含まれている場合には、会費とは別に一定の負担を求められるケースも少なくありません。



町内会費を払わない場合に起こり得るトラブル

町内会費を支払わない場合、トラブルになりやすいのがごみ集積所の利用です。

家庭ごみの収集は自治体が行っていますが、ごみ集積所の設置、清掃、ネットやカゴの管理、当番表の作成などは、町内会や利用者が担っている地域が少なくありません。国立環境研究所のオンラインマガジンでも、自治会がごみ集積所の設置・修理、ごみ当番の調整、ルール周知などで重要な役割を果たしていることが紹介されています。

そのため、町内会費を払わない人に対して、住民側から「管理費を負担していないのに、同じように使うのは不公平ではないか」と受け止められることがあります。

もっとも、自治会に加入していないことだけを理由に、ごみ集積所の利用を一切認めない対応が常に妥当とは限りません。実際には、ごみ集積所の土地や設備の所有・管理関係、自治体の運用、地域のルールによって判断が変わります。トラブルになった場合は、まず市区町村の担当窓口に確認することが重要です。

ごみ出し以外では、回覧板が回ってこない、地域の清掃日や防災訓練、子ども会・祭りなどの情報を得にくくなる、などの可能性があります。最近は、自治体のホームページやLINEなどで情報を得られる地域も増えましたが、災害時や地域内の細かな連絡は、今も町内会を通じて共有されるケースが多いでしょう。

また、近隣住民との関係がぎくしゃくする点も無視できません。法的には任意であっても、地域の人から「協力してくれない家庭」と見られると、日常のあいさつやちょっとした相談がしにくくなることもあります。特に戸建て住宅や長く住む予定の地域では、金銭面だけでなく、生活上の心理的コストも考えてください。



町内会費はいくらくらい？ 家計への負担として考える

町内会費の金額は地域によって異なりますが、月数百円から1000円程度、年間では数千円から1万円超となるケースが一般的でしょう。仮に月500円なら年間6000円、月1000円なら年間1万2000円です。

家計全体で見ると、通信費や保険料、サブスクリプション料金などに比べれば大きな金額ではないかもしれません。しかし、「使途が分からない」「参加していない行事にお金を払いたくない」と感じる人にとっては、納得しづらい支出といえます。

ファイナンシャルプランニングの視点では、町内会費は単なる義務的な出費ではなく、「地域で暮らすための共益費」に近い性格を持つと考える場合があります。防犯灯の電気代、防災備品、ごみ集積所の維持、地域清掃など、自分の生活環境に間接的に関係する支出も含まれているからです。

そのため、支払うかどうかを考える際は、金額だけでなく、会費の使い道、受けている便益、地域との関係性を総合的に判断するとよいでしょう。



支払いたくない場合は「放置」せず、確認することが大切

町内会費に納得できない場合、突然に支払いを止めるのではなく、まず会費の内訳や使途を確認することが大切です。会計報告や総会資料を見れば、防犯灯、清掃用品、防災備品、行事費、募金など、何に使われているか分かる場合があります。

「行事には参加しないが、ごみ集積所は利用している」という場合は、町内会への加入とは別に、管理費相当分だけ負担する方法を相談できるかもしれません。地域によっては、未加入者向けにごみ集積所の管理費だけを設定しているケースもあります。

また、賃貸住宅の場合は、管理費や共益費に町内会費が含まれていることもあります。契約書や重要事項説明書を確認し、不明な場合は管理会社や大家に確認しましょう。



出典

国立研究開発法人国立環境研究所 増える自治会未加入者、ごみ集積所の管理はどうする？

裁判所 平成16（受）1742 自治会費等請求事件

執筆者 : 上嶋勝也

2級ファイナンシャル・プランニング技能士