航空機内へのモバイルバッテリー持ち込み新ルール開始 エレコムが「お詫び」発表…ナトリウムイオン電池内蔵に関し
エレコム（ELECOM）は28日、航空機内へのモバイルバッテリー持ち込みルール変更にともない、「お知らせとお詫び」を発表した。
【画像】国交省が図解で説明…飛行機「モバイルバッテリー持込み」新ルール
国土交通省が、航空機内へのモバイルバッテリー持ち込みに新たなルールを定め、4月24日より適用開始したことによるもの。
エレコムは「2026年4月24日、国土交通省 航空局より『機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例』の更新が発表され、新たに『ナトリウムイオン電池（ナトリウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリー含む）』が、航空機内への持ち込みおよび航空会社へのお預け手荷物ともに不可として明記されました」と説明。「これにともない、弊社が販売している『ナトリウムイオンモバイルバッテリー』および『ナトリウムイオン電池搭載 ハンディファン』につきまして、航空機への持ち込みおよび航空会社へのお預けができなくなりましたことをお知らせいたします」と伝えた。
同社は、「ナトリウムイオンモバイルバッテリー」の一部パッケージや公式サイト上で「機内持ち込み対応」などと表記してきた。「お客様には多大なるご迷惑とご不便をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。対象の製品をお持ちのお客様におかれましては、空港での保安検査時に破棄・没収等となる恐れがあります。航空機をご利用の際は本製品を持ち込み・お預けにならないようお願い申し上げます」と呼びかけた。
今後の対応について「本件につきまして、弊社Webサイトの表記は順次修正を行います」「現在市場に流通している製品パッケージにつきましても、順次表記の修正を進めますが、切り替え期間中は旧パッケージ（『航空機内持ち込みOK』等の記載があるもの）と、新パッケージが一時的に混在する場合がございます。最新のご案内は本お知らせの内容が優先となります点についてご了承ください」と案内。その上で「なお、本製品は各種安全基準を満たした製品であり、日常生活における通常のご使用において安全性に問題はございません。引き続き安心してお使いいただけます」とした。
■対象製品
製品名
ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー
対象型番
DE-C55L-9000BK、DE-C55L-9000LGY、EC-C27LBK
製品名
ナトリウムイオン電池搭載 ハンディファン 冷却プレート付き
対象型番
FAN-U264BE、FAN-U264GN、FAN-U264WH
製品名
ナトリウムイオン電池搭載 コンパクトハンディファン
対象型番
FAN-U265BK、FAN-U265GN、FAN-U265WH
■変更内容
変更前
機内持ち込み 可
変更後
機内持ち込み・お預け手荷物 不可
※航空会社の規定により、例外となる場合があります。
背景・根拠
国土交通省 航空局の規定更新（2026年4月24日付）に基づく措置となります。
【画像】国交省が図解で説明…飛行機「モバイルバッテリー持込み」新ルール
国土交通省が、航空機内へのモバイルバッテリー持ち込みに新たなルールを定め、4月24日より適用開始したことによるもの。
エレコムは「2026年4月24日、国土交通省 航空局より『機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例』の更新が発表され、新たに『ナトリウムイオン電池（ナトリウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリー含む）』が、航空機内への持ち込みおよび航空会社へのお預け手荷物ともに不可として明記されました」と説明。「これにともない、弊社が販売している『ナトリウムイオンモバイルバッテリー』および『ナトリウムイオン電池搭載 ハンディファン』につきまして、航空機への持ち込みおよび航空会社へのお預けができなくなりましたことをお知らせいたします」と伝えた。
今後の対応について「本件につきまして、弊社Webサイトの表記は順次修正を行います」「現在市場に流通している製品パッケージにつきましても、順次表記の修正を進めますが、切り替え期間中は旧パッケージ（『航空機内持ち込みOK』等の記載があるもの）と、新パッケージが一時的に混在する場合がございます。最新のご案内は本お知らせの内容が優先となります点についてご了承ください」と案内。その上で「なお、本製品は各種安全基準を満たした製品であり、日常生活における通常のご使用において安全性に問題はございません。引き続き安心してお使いいただけます」とした。
■対象製品
製品名
ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー
対象型番
DE-C55L-9000BK、DE-C55L-9000LGY、EC-C27LBK
製品名
ナトリウムイオン電池搭載 ハンディファン 冷却プレート付き
対象型番
FAN-U264BE、FAN-U264GN、FAN-U264WH
製品名
ナトリウムイオン電池搭載 コンパクトハンディファン
対象型番
FAN-U265BK、FAN-U265GN、FAN-U265WH
■変更内容
変更前
機内持ち込み 可
変更後
機内持ち込み・お預け手荷物 不可
※航空会社の規定により、例外となる場合があります。
背景・根拠
国土交通省 航空局の規定更新（2026年4月24日付）に基づく措置となります。