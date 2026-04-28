『カグラバチ』TVアニメ化

(C)外薗健／集英社・カグラバチプロジェクト

サイバーエージェントは、松竹との共同製作幹事作品として、集英社「週刊少年ジャンプ」で連載中、外薗健作『カグラバチ』をTVアニメ化。2027年4月に放送開始する。制作は、サイバーエージェントグループのアニメーションスタジオ・Cypic。ティザービジュアルとティザーPVが公開された。

TVアニメ『カグラバチ』ティザーPV（JP）

監督は『ソードアート・オンラインII』(アクション作画監督)『天国大魔境』(バトルシーンコンテ・演出・作画監督)などを手掛けてきた竹内哲也、キャラクターデザインに『青の祓魔師』(キャラクターデザイン)『七つの大罪』(キャラクターデザイン)の佐々木啓悟と、豪華クリエイター陣が集結。

主人公・六平千鉱役に2025年度声優アワード新人声優賞を受賞した木村太飛が決定した。

刀匠を志す少年・六平千鉱が、謎の妖術師組織「毘灼（ひしゃく）」によって奪われた平穏、そして国家を揺るがす6本の「妖刀」を取り戻すため、闇が渦巻く世界で復讐の道を歩む姿を描く物語。

父が遺した7本目の妖刀「淵天（えんてん）」を手に、憎しみを決意の炎へと変えて戦う少年の姿を、アニメーションスタジオ・Cypicが、圧倒的な映像表現でアニメ化するという。

(C)外薗健／集英社・カグラバチプロジェクト

(C)外薗健／集英社・カグラバチプロジェクト

原作者である外薗健からお祝いイラストとコメントも到着。監督の竹内哲也、キャラクターデザインの佐々木啓悟、六平千鉱役の木村太飛からのコメントも公開された。

さらに、第1話冒頭20分を上映するワールドツアーの開催が決定。2026年夏より世界各国のアニメイベントなどにて、第1話の冒頭20分を上映。最後を締めくくるツアーファイナルでは、日本で豪華ゲストを招いて超大ボリュームの第1話全編を、放送に先駆けて世界最速で上映する。詳細は後日発表される。

また、TVアニメ『カグラバチ』公式Xでは、アニメ化決定を記念してフォロー＆リポストキャンペーンを実施中。抽選で10人「ティザービジュアルポスター（非売品）」がプレゼントされる。

原作者・外薗健の描き下ろしイラスト＆コメント

『NARUTO -ナルト-』のリーvs我愛羅って原作はもちろんアニメの描写めっちゃかっこよくないですか？

そこ描いてた方が監督です！やったー！

スタッフもすごい方ばかりで原作読み込んでくれてます！

どんな映像になるのか楽しみ！観よ！

(C)外薗健／集英社

監督・竹内哲也

若いペーペーの頃、『NARUTO -ナルト-』の原画をやっていた私が今のジャンプの人気作品の監督をやるなんて、人生なにがあるかわからんもんです。

『カグラバチ』といえば、刀！そして刀アンド刀！そしてかっこいいキャラクターと重厚なドラマ！

それらを大事に作っていけたらと思います。

元々の原作のファンの方もはじめて見る方も楽しめる作品をめざしてがんばります！

プレッシャーがすごいです！

キャラクターデザイン・佐々木啓悟

とにかく外薗先生の絵がかっこいいので、この絵が動くのを見てみたい！

そんな気持ちだけを持ってデザイン作業に入ったのですが、苦戦の連続です。

難しい....でも上手く描けた時はその分嬉しく、この作品に参加できる幸せを感じながら、他のスタッフと一緒に日々奮闘しています。

皆さんに楽しんで頂けるように、精一杯頑張ります。

六平千鉱役・木村太飛

六平千鉱を演じさせていただきます、木村太飛です！

『カグラバチ』という世界中のたくさんの方々に愛されている作品で、主人公を演じさせていただける事は本当に心の底から幸せです。

刀は「鍛錬」を行い、何度も折り返し鍛えることで、鋼としての強度を高めていきます。

千鉱は寡黙な青年ですが、その心の中には刀のように強固な信念をもっています。

そんな千鉱の信念と生き様を皆さまにお届けできるよう、誠心誠意演じさせていただきます！

よろしくお願いします！