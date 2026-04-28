政府は２０２６年春の褒章受章者を２８日付で発表し、学術やスポーツ、芸術の功績者に贈呈する紫綬褒章に、俳優の吉田鋼太郎（６７）らが選ばれた。

吉田は、舞台「リア王」などシェークスピア劇での表現力などが評価され受章した。

知らせには耳を疑ったといい「これからの責任が重くなる」とかみ締めた。点数が出ない仕事という役者を続けて約５０年。「大丈夫だよ、というお墨付きをもらった。この自信を糧にして、仕事にまい進していこうという勇気をもらえた」と感謝した。師匠の演出家・蜷川幸雄さん（享年８０）にも心の中で報告。５歳の長女は絵を描いてくれたという。

５月５日から「リア王」で３度目の主演。「感情の振幅がとてつもなく大きく、体力と精神力、知力をフル回転しないといけない」と病みつきになっている。上智大の入学式に向かう地下鉄の混雑が耐えられず、のちに中退した思い出を振り返り「毎日の稽古の苦しさには耐えられている。この道に入って良かった」とかみ締めた。

シェークスピア劇は高尚とされるが、とにかく客に楽しんでもらうことがモットー。根底にある知性を大事にしつつ「涙と笑いと感動の３つがないとやる意味がない」と言い切った。

目標は、ライフワークでもある「リア王」を８０代で演じること。「９０代でも１００歳でも、やれるものならやりたい」と無尽蔵の意欲を見せた。