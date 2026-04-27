

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した（左から）成瀬いな＆花咲楓香＆波崎天結





レジェンドアニメの音楽や映像とともに花火を楽しむ「アニメクラシックス ANISON Fire FES」。このために結成された公式コスプレイヤー「Team クラ・コス」の花咲楓香（はなさき・ふうか）＆波崎天結（はざき・あゆ）＆成瀬いなのがヒロインに扮して、4月27日（月）発売『週刊プレイボーイ19・20合併号』のグラビアに登場！ アニメ作品の垣根を超えた夢の競演、そしてコスチュームを脱いだメンバーも要チェック！

【写真】花咲楓香＆波崎天結＆成瀬いなのコスプレグラビア

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【一番大変そうな衣装はやっぱりあの人！】

――今回のイベントの詳細を教えてください。

波崎 私たちは花火大会とアニソンのイベント「アニメクラシックス ANISON Fire FES」を盛り上げるレジェンドアニメのヒロインたちをコスプレさせていただきました。「Team クラ・コス」というグループで、私は『ヤッターマン』のドロンジョをやらせていただきました。

成瀬 私は『ふしぎなメルモ』のメルモです。アニメは見たことなかったんですけど、キャラクターは知っていたので、うれしかったです！

花咲 『キューティーハニー』の如月ハニーをやらせていただきました。私はおじいちゃんおばあちゃんっ子で、『怪物くん』とか『ヤッターマン』のような古いアニメは見慣れていたので、『キューティーハニー』も見たら面白くてハマっちゃいました。

――皆さんの衣装のポイントを教えてください。

成瀬 風に吹かれたようなスカートの膨らみです。あと髪型もポイントで、襟足のハネとか凝っていて、再現度がすごいなって。

花咲 如月ハニーはウエストの細さが際立っているところです。オーダーメイドで私たちの体にぴったり合うように作られているので、ラインもキレイに出るんです。

波崎 私はハイレグがお気に入りです。膝上のブーツも相まってすごく足長に見えるんです。しゃがみづらいのでちょっと大変ではあるんですが（笑）。

――オーダーメイドという話が出ましたが、体形維持が大変そうです。何か気をつけていることは？

花咲 普段からおなかに力を入れて生活するようにしています。それだけでも自然とインナーマッスルが鍛えられるんです。たまに忘れちゃうんですけど（笑）。

あとは運動するのがけっこう好きなので、お尻を鍛えたり、走ったりしています。ひとりでいるときはあんまりおなかがすかないので、食べすぎたりすることもないんです。

波崎 私はあんまり体重の増減がないタイプ。おなかをキレイに見せたいので、おなかの筋トレを頑張っています。

成瀬 私は、「今日はたくさん食べる日」と決めたらその翌日から2日間は抑えるようにしたり、食事管理を頑張ってます！ あとは普段からたくさん歩くようにしています。

――一番大変なのは誰だと思いますか？

花咲 やっぱりドロンジョが大変そうです。髪の毛も動いているふうに固めてますし、エナメル生地なので、座ったりするのにも気を使いそう。

波崎 確かに座るのはけっこう気を使いますね。でもイベントで「写真撮らせてください」とか言われるとやっぱりうれしいので、全然気にならないです！

成瀬 スタイリストさんとヘアメイクさんかな？ この3人の衣装とヘアを整えるのってものすごく大変だと思います。

――では最後に、今後の目標を教えてください。

成瀬 私はいずれハーレーに乗りたいです！ 大型二輪免許の教習所に通い始めたので、近いうちになんとか合格したいです。あとは週プレさんにひとりで載ることです！

波崎 今年はボカロPとしても活動したくて、音楽制作を勉強しています。大人になると新しく学ぶことってすごく少ないじゃないですか。だから純粋に学べることを楽しめてます！

花咲 プライベートでの目標はプロ野球とアマチュア野球を合わせて100試合観戦することです。お仕事ではずっと海外のお仕事をしたいって言っていたら台湾でのお仕事が決まったので、引き続き海外でもっとお仕事ができるように頑張ります。

そして、週プレさんにもたくさん呼んでもらって、コンビニに自分が載ってる雑誌が並ぶような存在になっていきたいです！

スタイリング／毛利奈奈 ヘア＆メイク／黒田 優 高尾美紀

●花咲楓香（はなさき・ふうか）

2001年9月30日生まれ 北海道出身

身長160cm B90 W56 H85

公式X【@Hanasaki_ _Fuka】

公式Instagram【@hanasaki_fuka】

●波崎天結（はざき・あゆ）

2000年10月18日生まれ 東京都出身

身長166cm B85 W57 H92

公式X【@ayu_hazaki】

公式Instagram【@ayu_photo_18】

公式YouTube【@ayu_photo_18】

●成瀬いな

12月10日生まれ 千葉県出身

身長161cm B89 W59 H87

公式X【@ina_coscos】

公式TikTok【@ina_coscos】

公式Instagram【@inacoscos】



花咲楓香＆波崎天結＆成瀬いなデジタル写真集『変幻自在のヒロインズ!!!』 撮影／後野順也 価格／1100円（税込）





撮影／後野順也