創業約50年、名古屋市西区で建物の外壁やサッシなどの塗装を手がける「丸武塗装」。作業場には、ナフサを原料とするシンナーの缶が並んでいます。

【写真を見る】ナフサ不足で… “シンナー類100%アップ” これまでにない値上げ通知･入荷できない石油製品も 塗装会社｢仕事ができなくなる｣

（丸武塗装 松川敦志専務）

Q.1日にどれくらい使う？

「2～3缶は軽く使いますね。もう3月終わりから入る量は少なくなっている。全然入ってこないものもあります」

シンナーはまず、開封したばかりの製品を研磨するのに使われます。





「代用できるものがあればいいが…」

（松川専務）「のりや油がついていますので、除去するため（シンナーで磨く）」

用途は他にも…



（松川専務）

「もともとの塗料はドロドロ。粘度が高くてそのままでは吹きつけに向かないので、シンナーで希釈して薄くして塗りやすくする」



塗装するのになくてはならないシンナーですが、石油由来のものは他にも。

（松川専務）

Q.ビニールやバンドも？

「これも石油製品」

Q.塗装前・塗装中・塗装後も全て石油製品？

「代用できるものがあればいいんですけど、それしかダメだったら、やること（仕事）ができなくなる」

政府「全体量は足りている」 現場「全然解消していない」

ナフサ不足が直撃する塗装業界ですが、政府はこれまで「流通の目詰まりはあるものの、全体の量は足りている」と強調してきました。



（赤沢亮正経済産業大臣 4月14日）

「原油や石油製品については、代替調達や備蓄石油の放出により、わが国全体として必要となる量は確保できている」

しかし、現場の声は…



（松川専務）

「現場の実感は何もないです。全然解消していないです。何も変わっていないです。政府は十分に原油もあります、備蓄も出します、ナフサも十分足りていますから大丈夫と言われましたけど、どこまで下に方に回っているのか一切話がない」

「シンナー類100％アップ」取引先からの値上げ通知

さらに、松川専務が27日に見せてくれたのは、シンナーやマスキングテープといった石油由来の製品について、取引先からもらった値上げ通知です。



（松川専務）

「4月13日以降の出荷分は『シンナー類100%アップ』」

Q.ものすごく短期間だが今までこういう事は？

「今までこんなことないです。5～10％の上がり幅しかなかった」