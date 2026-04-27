ナフサ不足で… “シンナー類100%アップ” これまでにない値上げ通知･入荷できない石油製品も 塗装会社｢仕事ができなくなる｣
創業約50年、名古屋市西区で建物の外壁やサッシなどの塗装を手がける「丸武塗装」。作業場には、ナフサを原料とするシンナーの缶が並んでいます。
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（丸武塗装 松川敦志専務）
Q.1日にどれくらい使う？
「2～3缶は軽く使いますね。もう3月終わりから入る量は少なくなっている。全然入ってこないものもあります」
シンナーはまず、開封したばかりの製品を研磨するのに使われます。
「のりや油がついていますので、除去するため（シンナーで磨く）」
「代用できるものがあればいいが…」
用途は他にも…
（松川専務）
「もともとの塗料はドロドロ。粘度が高くてそのままでは吹きつけに向かないので、シンナーで希釈して薄くして塗りやすくする」
塗装するのになくてはならないシンナーですが、石油由来のものは他にも。
（松川専務）
Q.ビニールやバンドも？
「これも石油製品」
Q.塗装前・塗装中・塗装後も全て石油製品？
「代用できるものがあればいいんですけど、それしかダメだったら、やること（仕事）ができなくなる」
政府「全体量は足りている」 現場「全然解消していない」
ナフサ不足が直撃する塗装業界ですが、政府はこれまで「流通の目詰まりはあるものの、全体の量は足りている」と強調してきました。
（赤沢亮正経済産業大臣 4月14日）
「原油や石油製品については、代替調達や備蓄石油の放出により、わが国全体として必要となる量は確保できている」
しかし、現場の声は…
（松川専務）
「現場の実感は何もないです。全然解消していないです。何も変わっていないです。政府は十分に原油もあります、備蓄も出します、ナフサも十分足りていますから大丈夫と言われましたけど、どこまで下に方に回っているのか一切話がない」
「シンナー類100％アップ」取引先からの値上げ通知
さらに、松川専務が27日に見せてくれたのは、シンナーやマスキングテープといった石油由来の製品について、取引先からもらった値上げ通知です。
（松川専務）
「4月13日以降の出荷分は『シンナー類100%アップ』」
Q.ものすごく短期間だが今までこういう事は？
「今までこんなことないです。5～10％の上がり幅しかなかった」