「サンダルはまだ早い！」って時に！【グローバルワーク】春夏はこれ履いて♡「おしゃれパンプス」

コーデのイメージを左右する足元。春らしく軽やかさを意識したいけれど、サンダルを選ぶにはまだ早い……そんな微妙な季節こそ、軽快な見た目のパンプスの出番です！ 今回注目した【グローバルワーク】のパンプスは、フラットな形と程よくスマートなフォルムで、足元のすっきり見えを叶えてくれそう。定番カラーはもちろん、メタリックやラメなどのトレンド感あるカラーも登場していて、ついつい揃えたくなりそうです。

品の良さと抜け感のバランスが◎

【グローバルワーク】「らくっション撥水フィットパンプス」\4,490（税込）

尖りすぎないつま先と、ナチュラルに開いた甲のデザインが足先を美しく見せてくれる一足。装飾のないフラットな形だから、オンオフ問わず活躍が期待できます。今年は特に、メタリックやラメなどさりげなく輝くカラーが注目株に。ギラつきすぎないちょうどいい華やかさで、品の良さを保ちつつコーデに抜け感をプラスしてくれます。

大人カジュアルの仕上げ役にぴったり

ジーンズやレーススカートを組み合わせた、トレンド感のある大人カジュアルスタイル。ここにアイボリーのラメパンプスを合わせれば、コーデ全体がぐっと洗練された印象に。パンプスはクッション性のあるフラット型なので、長時間歩きたい日にもおすすめです。撥水や抗菌防臭などの機能もあり、梅雨時期から夏本番まで頼りになる予感。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。