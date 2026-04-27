『テレビ×ミセス』中島健人、Snow Man宮舘涼太、M!LK塩粼太智が持ち込み企画でMrs. GREEN APPLEと急接近

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Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』のレギュラー第4回が、4月27日20時55分から放送される。

■中島健人、宮舘涼太、塩崎太智が“プリンスチーム”として集結

今回は「プリンスチーム」として、中島健人、Snow Manの宮舘涼太、M!LKの塩崎太智（「崎」は、たつさきが正式表記）がゲストに登場。 巨大ジェンガでの対決や、ゲスト自ら持ち込みの特別コラボ企画も届ける。

■ 高さ4mの「巨大ジェンガ」＆「GOOD DAYゲーム」で白熱のチーム戦！

通常の11倍となる高さ4mの「巨大ジェンガ」での対決では、ミセスチームとプリンスチームが激突。本番組で特番時代、ジェンガに並々ならぬ熱意を燃やし、ミセスから“ジェンガおかん”の異名で呼ばれる塩崎太智（M!LK）がリベンジ。山手線ゲームの要領でリズムにのってクイズに解答する「GOOD DAYゲーム」も。白熱のチーム戦でスタジオは大盛り上がり。

■ 持ち込みコラボ企画「ケンティー検定」＆「同じ釜のメシを食べたい」

中島健人の持ち込みコラボ企画「ケンティー検定」では、“生まれた時からプロフェッショナルアイドル”のケンティーの神対応＆プリンスワードをクイズ化。「彼女がデートに1時間遅れてきた時」などのシチュエーションで、ケンティーが言いそうな甘くポジティブなセリフをミセスたちが予想する。

また、宮舘涼太（Snow Man）の「同じ釜のメシを食べて仲良くなりたい」という願いから実現したコラボ企画も。宮舘がいつも食べているお米「龍の瞳」と、長野県で見つけた最強のご飯のお供を全員で囲み、心もお腹も満たされる和やかなコラボを届ける。

■ 【ライブ×ミセス】は話題の朝ドラ主題歌「風と町」を披露

今回のスタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEの最新曲「風と町」を披露する。そこで歌われるのは、移り変わる「町」の情景と、変わることなくあり続ける「風」という普遍的なテーマ。柔らかな光が降り注ぎ、色とりどりの草花が広がる幻想的な空間での、美しく温もりあふれるライブパフォーマンスをお見逃しなく。

(C)TBS

■番組情報

TBS系『テレビ×ミセス』

04/27（月）20:55～22:00

MC：Mrs. GREEN APPLE

進行：陣内智則

ゲスト：渋谷凪咲、中島健人、宮舘涼太（Snow Man）、塩崎太智（M!LK）

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■関連リンク

『テレビ×ミセス』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tbstv_mga/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/