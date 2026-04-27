【千葉県】京成バラ園「パレット オブ カーニバル」

パレット オブ カーニバル

関東最大級のバラのテーマパーク「京成バラ園（けいせいばらえん）」では、2026年6月14日（日）までの期間、「パレット オブ カーニバル」を開催中。

期間限定の特設展望台やキャラクターブランコの登場、過去最多のダンスチームが参加する昼のパレード、「不思議の国のアリス」をテーマにしたノンアルコールカクテルを提供するポップアップショップ、自走式ライド系アトラクションなど、盛りだくさんのイベントとなっています。一日中過ごしてももはや足りないくらいの内容です！

庭園を一望できるレンガ造りの高台の上に「不思議の国のアリス」をテーマにした「ハートの女王の展望台」と、その展望台に取り付けられた「白うさぎのブランコ」が出現し、フォトジェニックな空間が演出されています。

春バラのアーチ群

年に1度のトップ オブ ピークのこの時期、1600品種1万株のバラが約1カ月半掛けてリレー形式で咲き続けます。春にだけ開花する「春バラのアーチ群」は、園内に広がる計38本のアーチに、多彩なつるバラが個性豊かに咲き誇り夢のような景色に。関東で一番早く咲くバラ「アーリーローズ（早咲かせのバラ）」も温室内で鑑賞できますよ。

日本最大級のあかりのアート展を開催する「日本あかり博」と、アート集団「ミラーボーラー」がコラボレーションし制作した、直径6ｍのインスタレーション作品も。直径6ｍのドームの中にバラを配した高さ2.4ｍの卵型のコアオブジェが配され、中央にはバラのモチーフが添えられています。光とバラのインスタレーションをぜひ楽しんで。

【バラの見頃】

・例年：5月上中旬〜6月上中旬

■京成バラ園「パレット オブ カーニバル」

住所：千葉県八千代市大和田新田755

TEL：047-459-0106

開催期間：開催中〜2026年6月14日（日）

営業時間：9〜18時（最終入園17時30分）

※おはようローズガーデン開催日は8時から開園

※ドリーム マジックアワー開催日は〜20時（最終入園は閉園の30分前まで）

定休日：無休（イベント期間）

料金：大人2000円、障がいをお持ちの人1700円、小・中学生900円

※中学生以下は保護者の同伴が必要

公式サイト：

https://www.keiseirose.co.jp/garden/event/



【茨城県】いばらきフラワーパーク「春バラフェア〜バラに囲まれる時間」

バラのトンネル

「いばらきフラワーパーク」では、5月上旬頃に900品種9000株の春バラがいっせいに咲き誇る、園内が最も華やぐ「春バラフェア〜バラに囲まれる時間」を開催。

鮮やかなピンク色のオリジナルのバラ・「ユイット・カンパーニュ」から始まる12色の「バラのトンネル」、丘上に広がるバラテラス。11色100品種の「色別バラ」エリアや、5種類の香りに大別された「香りのバラ」エリアなど、豊かな香りも含めて五感で楽しむことができます。

もっとも強くバラの香りが放たれる朝一番に、静かな園内を楽しめる各日50人限定のプレミアムチケットも用意。900品種ものみずみずしいバラたちが織りなす、深い香りのグラデーションも楽しみましょう。ほかにもガーデンツアーや、お花摘み、限定バラグルメなど、バラに関するイベントがたくさんです！

【バラの見頃】

・例年：5月上旬〜6月上旬

■いばらきフラワーパーク「春バラフェア〜バラに囲まれる時間」

住所：茨城県石岡市下青柳200

TEL：0299-42-4111（9〜17時）

開催期間：2026年5月9日（土）〜31日（日）

営業時間：9〜17時（最終入園16時30分）

定休日：火曜、5月7日（木）

※5月5日（火・祝）は営業

料金：大人1500〜1800円、小・中学生500〜600円、未就学児無料、ペット200円

※開花状況により料金が変わります

公式サイト：

https://www.flowerpark.or.jp/news-column/springrosefair2026/



【埼玉県】西武園ゆうえんち「春のバラフェスタ ２０２６」

「西武園ゆうえんち」では、春バラが見頃を迎える時期、リカちゃん（発売元：株式会社タカラトミー）と一緒に満開のバラを楽しめる「春のバラフェスタ ２０２６」を2026年5月9日（土）〜6月14日（日）に開催します。

4月28日より開催のコラボイベント「リカちゃん 夕日の丘舞踏会in西武園ゆうえんち」に関連した、リカちゃん×バラの優雅な世界を楽しめるイベントとなっています。

イングリッシュガーデン×リカちゃん

リカちゃんが好きな“赤色のバラ”で彩る「ローズタワー×リカちゃん」をはじめとするフォトスポットや、バラをテーマにしたリカちゃんとのコラボフードの販売など、リカちゃんと一緒に春のバラを楽しんでいるかのような気分になれる体験です！

リカちゃん以外にも、演奏会やガイドツアー、バラ摘み体験なども。ぜひ訪れてみて。

【バラの見頃】

・春のバラフェスタ ２０２６：2026年5月9日（土）〜6月14日（日）

■西武園ゆうえんち「春のバラフェスタ ２０２６」

住所：埼玉県所沢市山口2964

TEL：04-2929-5354（受付時間：開園30分前〜閉園時間）

開催期間：2026年5月9日（土）〜6月14日（日）

営業時間：【2026年5月9日（土）〜31日（日）】10〜17時

※6月1日（月）以降の営業時間は順次公開

定休日：不定休

※5月13日（水）、20日（水）、27日（水）は休園

料金：1日レヂャー切符大人4900円、中学・高校生4200円、小学生3600円、未就学児1900円

※5月16日（土）〜6月14日（日）の間、60歳以上の人限定で「大人のローズチケット」2900円も販売（入園とアトラクション乗り放題が含まれます）

公式サイト：

https://www.seibuen-amusement-park.jp/event/rosefesta2026spring/index.html



【東京都】四季の香ローズガーデン「2026ローズガーデンフェスティバル」

東京都練馬区「四季の香ローズガーデン」では、2026年5月1日（金）より「2026ローズガーデンフェスティバル」を開催！ シンボルローズ「四季の香」をはじめ、約333品種・573株のバラが咲きそろい、1年で最も華やかな季節となります。

バラの回廊

5月2日（土）には、開園10周年記念セレモニーを開催。区と災害時の協定を結ぶ、前橋市の「敷島公園門倉テクノばら園」とのシンボルローズ交換式や、歴代チーフガーデナーによるトークショーを実施します。このほか、10年のあゆみを振り返るパネル展示、開園10周年記念のポストカードプレゼント、記念フォトスポットの設置など、節目の年ならではの企画が多数実施されます。

日替わりマルシェやカフェ、フラショーなど楽しめますので、ぜひ都内で気軽にバラの世界に浸ってみましょう。

【バラの見頃】

・例年：GW開け頃

■四季の香ローズガーデン「2026ローズガーデンフェスティバル」

住所：東京都練馬区光が丘5-2-6

TEL：03-6904-2061

営業時間：9〜17時

開催期間：2026年5月1日（金）〜6月7日（日）

※フェスティバル中は無休、18時まで開園

定休日：火曜（祝日の場合は開園、翌平日休園）、年末年始（12月29日〜1月3日）

料金：無料

公式サイト：https://www.shikinokaori-rose-garden.com/



【群馬県】Gunma Flower Park＋

群馬県前橋市にある「Gunma Flower Park＋（ぐんま フラワー パークプラス）」では、「Enjoy! 花とあそぶ」をコンセプトに、従来の鑑賞スタイルに加え、花を使ったさまざまなあそび（見る・摘む・香る・創る・味わうなど）を提供。

約250品種5700株のバラや、約40品種5000株のアジサイをはじめとするさまざまな花が見頃を迎え、花に囲まれた空間で上質で素朴なひとときをお過ごしいただけます。

期間中は、春の見頃やゴールデンウィークのイベントに合わせ、JR前橋駅からの無料直行バスを運行！ 公共交通機関を利用したり、車を持っていなかったりする人も安心ですね。

【運航日】

4月25日（土）、26日（日）、29日（水・祝）、30日（木）

5月1日（金）〜6日（水・祝）、8日（金）〜10日（日）、16日（土）、17日（日）、23日（土）、24日（日）、30日（土）、31日（日）

6月6日（土）、7日（日）、13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）、27日（土）、28日（日）

※定員45名

【春バラの見頃】

・例年：5月上旬〜

■Gunma Flower Park＋（ぐんま ふらわー ぱーくぷらす）

住所：群⾺県前橋市柏倉町2471-7

TEL：046-857-2500

営業時間：9〜17時

定休日：火曜

※臨時開園日：2026年5月5日（火・祝）

※臨時休園日：2026年5月7日（木）

料金：2026年4月29日（水）〜6月7日（日） 大人1500円 / 子ども（小・中学生）500円 / 未就学児無料 / ペット200円

2026年6月8日（月）〜6月29日（月） 大人1200円 / 子ども（小・中学生）400円 / 未就学児無料 / ペット200円

2026年5月5日（火・祝）子ども（小・中学生）無料

公式サイト：https://www.flower-park.jp/



【東京都】大塚バラロード・TRAMパル大塚「第25回大塚バラまつり」

かつて、ごみの不法投棄や自転車等の違法駐輪が地域課題となっていたこの地域。「都電とバラ」を新しい風物詩にすべく、地域の方々がボランティアとしてバラの植樹や手入れなどを行っており、現在は年2回、春と秋にバラまつりを実施しています。

現在バラの品種は約710品種1210株と都内有数で、「大塚バラロード」では「有名人の名が付けられているバラ」や「香りを楽しめるバラ」など、さまざまな特徴のバラが見られます。 バラの即売会、バラの切り花、フォトコンテストも実施しているので、都電と一緒にバラを味わいましょう。

【バラの見頃】

・第25回大塚バラまつり：2026年5月3日（日）、24日（日）

■大塚バラロード・TRAMパル大塚「第25回大塚バラまつり」

住所：東京都豊島区南大塚3-20-6 ほか

開催期間：2026年5月3日（日）〜24日（日）

公式サイト：

https://www.toden-rose.com/wp/?p=2720





●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

