『HUNDRED LINE』コミカライズ・舞台化など新情報続々
ゲーム『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』の発売から1周年を記念して、劇中歌「セダム」を使用したリリックビデオが公開された。「001 真相解明編：さようなら最終防衛学園」で描かれる物語を中心にした内容となっている。あわせて設定資料集の発売も決定した。
【動画】公開された『HUNDRED LINE』新映像
また、初のコミカライズが決定。構成をツクエニ先生、作画をえじぇう先生が担当、「マンガUP！」にて2026年冬より連載が開始となる。
■作家コメント
構成：ツクエニ
キャラクターと共に100日間駆け抜けていければと思います。 健康第一！
作画：えじぇう
小松崎さんの絵柄とはまた違う雰囲気にはなるかもしれませんが、ツクエニさんと良い「ハンドラ」を作っていこうと思うので、マンガ版も愛してくれるとありがたいです
さらに『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』の舞台化が決定。作品名は極限選別演劇『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』、2026年8月8日(土)〜16日(日)にて「天王洲 銀河劇場」にて開催、主演は田村心、演出を加古臨王が務める。公演は様々なエンディング（「始まりの100日」「真相解明編」「リスタート編」「さよなら蒼月編」「SF編」）を上演する他、ゲームではなかったエンディングも展開される。
【動画】公開された『HUNDRED LINE』新映像
また、初のコミカライズが決定。構成をツクエニ先生、作画をえじぇう先生が担当、「マンガUP！」にて2026年冬より連載が開始となる。
構成：ツクエニ
キャラクターと共に100日間駆け抜けていければと思います。 健康第一！
作画：えじぇう
小松崎さんの絵柄とはまた違う雰囲気にはなるかもしれませんが、ツクエニさんと良い「ハンドラ」を作っていこうと思うので、マンガ版も愛してくれるとありがたいです
さらに『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』の舞台化が決定。作品名は極限選別演劇『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』、2026年8月8日(土)〜16日(日)にて「天王洲 銀河劇場」にて開催、主演は田村心、演出を加古臨王が務める。公演は様々なエンディング（「始まりの100日」「真相解明編」「リスタート編」「さよなら蒼月編」「SF編」）を上演する他、ゲームではなかったエンディングも展開される。
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