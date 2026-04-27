【ゲーミングチェア -ハギビス-】 5月1日8時～ 予約開始 価格：121,000円 【ゲーミングコントローラー -ハギビス-】 5月1日8時～ 予約開始 価格：99,000円 【ブランカちゃん人形ブルブルボルレッチ】 5月1日8時～ 予約開始 価格：8,800円

ミズノは、カプコンの対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」とコラボしたゲーミングチェア、ゲーミングコントローラーを発売する。価格はゲーミングチェアが121,000円、ゲーミングコントローラーが99,000円。

ミズノはがeスポーツギアとして初めてゲーミングチェア、ゲーミングコントローラーを発売。「ストリートファイター6」とのコラボレーションとして、キャラクターのジュリがデザインされた「ゲーミングチェア -ハギビス-」、「ゲーミングコントローラー -ハギビス-」、そしてブランカちゃん人形をモチーフにした「ブランカちゃん人形ブルブルボルレッチ」の3商品を、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」で5月1日8時から予約受注を開始する。

ミズノはこれまで総合スポーツ用品メーカーとして、さまざまなスポーツ分野で、数多くのアスリートとともに商品開発を行ってきたが、今後はその知見を生かし、ゲームプレーヤー特有の身体操作メカニズムに着目したeスポーツギアを展開していくとしている。

また、5月1日～3日に東京ビッグサイトで開催される「EVO JAPAN 2026」にて、ミズノがブース出展することも明らかに。今回発表された3商品を体験できる。

□Makuake 予約受注のページ（5月1日8時より有効）

□ミズノeスポーツ特設サイト

【ゲーミングチェア -ハギビス-】

高さや角度を自在に変えられるアームレスト

通気性や耐久性の高いメッシュ素材を採用

各種調整機能を搭載

ジュリがデザインされたヘッドレスト

【ゲーミングコントローラー -ハギビス-】

左右非対称のエルゴノミクスデザイン

左右がセパレートされたボタン位置

ジュリがデザインされたボタン

【ブランカちゃん人形ブルブルボルレッチ】

ブランカちゃん人形の右手にあるボタンを長押しすると、ブルブルと振動

ゲーミングチェアに座ったまま、胸や首・肩に押し当てることで、長時間同一姿勢になりがちな体をリフレッシュできる

【スペック表】

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