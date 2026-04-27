小顔に見えるのはどっち？ショートヘア＆ショートボブの“顔まわり設計”の違い
ショートヘアとショートボブ。長さは近くても、顔まわりの印象は意外と大きく変わります。その違いをつくるのが“顔まわりの設計”。同じショート系スタイルでも、動きで輪郭をぼかすのか、ラインで輪郭を整えるのかで、見え方は変わるのです。しかも2026春は顔型を隠すのではなく、バランスを整える考え方が主流になりつつあります。
動きで輪郭をぼかすショートヘア
ショートヘアは、レイヤーによる動きやトップの高さで顔まわりに立体感をつくるスタイル。毛流れに視線が分散するため、フェイスラインがやわらかく見えやすいのが特徴です。
ラインで輪郭を整えるショートボブ
一方ショートボブは、顔まわりのラインで輪郭を整えるスタイル。毛先の厚みやカーブの位置がフェイスラインの印象を左右します。
丸みを活かしたシルエットが特徴で、横顔や輪郭がなめらかに見えやすいのがポイント。動きを強く出すというより、安定感のあるラインで整えることで、自然なまとまりが生まれます。
“隠す”より“整える”が今の考え方
ショートヘアとショートボブは、どちらも顔型をカバーするというより、見え方を整えるスタイル。動きで印象を軽くするショートヘア。ラインで輪郭を整えるショートボブ。なりたい印象によって選ぶことで、顔まわりのバランスは自然に整います。
ショートヘアは“動き”で錯覚をつくるスタイル。ショートボブは“ライン”で輪郭を整えるスタイル。違いを理解して選ぶことが、2026年春のヘアスタイル更新につながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
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