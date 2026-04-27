年金月9万6000円で赤字「あとどのくらい働けばいいのか分からない」週4パートの74歳女性
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2025年12月14日に回答があった長野県在住74歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：長野県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：250万円
現在の預貯金：600万円、リスク資産：200万円
これまでの年金加入期間：厚生年金445カ月
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「年金のみでは毎月赤字だから」と語っています。
ひと月の支出は約「14万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
年金以外に「週4日清掃の仕事で月5万〜6万円」の収入があると言います。
年金生活においては「節約旅行や食料品以外の買い物はほぼしない」と出費を極力抑えているとのこと。
今後の生活については「どのくらいの寿命なのか、あとどのくらい働けばいいのかが分からなくて不安」とため息をつきます。
一方で「孫の成長とアマゾンプライムビデオを見ること」が年金生活の楽しみだと教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール回答者本人：74歳女性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：長野県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：250万円
現在の預貯金：600万円、リスク資産：200万円
これまでの年金加入期間：厚生年金445カ月
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：9万6000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「年金のみでは毎月赤字」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「年金のみでは毎月赤字だから」と語っています。
ひと月の支出は約「14万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「清掃の仕事で月5万〜6万円の収入」年金で足りない支出については「パートで得た収入」で賄っているという投稿者。
年金以外に「週4日清掃の仕事で月5万〜6万円」の収入があると言います。
年金生活においては「節約旅行や食料品以外の買い物はほぼしない」と出費を極力抑えているとのこと。
「あとどのくらい働けばいいのか」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「ブランド品や衣服などにお金をかけていたが貯蓄すべきだった。ゴルフ会員権で600万円くらい失敗した」と回答。
今後の生活については「どのくらいの寿命なのか、あとどのくらい働けばいいのかが分からなくて不安」とため息をつきます。
一方で「孫の成長とアマゾンプライムビデオを見ること」が年金生活の楽しみだと教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)