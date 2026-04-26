ダイソー「THREEPPY」に『ダンボ』新シリーズ登場！ 淡いカラーリングのバッグなど全23種
「ダイソー」でおなじみの大創産業が展開する「THREEPPY」は、4月下旬から、『ダンボ』をデザインした新作アイテムを、全国の店舗で順次発売中だ。
【写真】淡いカラーがかわいい！ 『ダンボ』デザイン雑貨一覧
■使い勝手にも配慮
今回発売されるのは、ディズニー・アニメーション映画『ダンボ』の世界観をもとに、やさしく寄り添うようなデザインで仕上げた雑貨シリーズ全23種。
ラインナップには、淡いカラーリングとやわらかなタッチのイラストが印象的な「ステンレスボトル」や「リングノート」といった、使い勝手とデザイン性を兼ね備えたアイテムが用意される。
また、なめらかで丈夫な素材を採用した「エコバッグ」など、行楽シーンを含め幅広く活躍するアイテムも展開。
そのほか、中身が見えるストラップ付きポーチや、多彩なポケットを備えた収納ポーチなど、使い勝手に配慮した、実用性の高い商品が勢ぞろいしている。
【写真】淡いカラーがかわいい！ 『ダンボ』デザイン雑貨一覧
■使い勝手にも配慮
今回発売されるのは、ディズニー・アニメーション映画『ダンボ』の世界観をもとに、やさしく寄り添うようなデザインで仕上げた雑貨シリーズ全23種。
ラインナップには、淡いカラーリングとやわらかなタッチのイラストが印象的な「ステンレスボトル」や「リングノート」といった、使い勝手とデザイン性を兼ね備えたアイテムが用意される。
また、なめらかで丈夫な素材を採用した「エコバッグ」など、行楽シーンを含め幅広く活躍するアイテムも展開。
そのほか、中身が見えるストラップ付きポーチや、多彩なポケットを備えた収納ポーチなど、使い勝手に配慮した、実用性の高い商品が勢ぞろいしている。