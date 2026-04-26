元日向坂46佐々木美玲、タイトスカートから美脚スラリ「見惚れるスタイル」「ラインが美しすぎる」
【モデルプレス＝2026/04/26】元日向坂46で女優の佐々木美玲が4月25日、自身のInstagramを更新。イベントのオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】26歳元日向坂「色白美脚」と話題の私服ショット
佐々木は「カレンダーお渡し会に来てくださった皆様ありがとうございました。みんなの笑顔が見られて嬉しかった〜！！」とつづり、写真を複数枚投稿。25日に行われたカレンダーお渡し会でのオフショットを公開した。薄い色のデニムに大きな花のアクセサリーがついたジャケットに白のタイトスカート、レースのついたロングブーツの衣装を披露している。タイトスカートからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。
この投稿に「春らしいコーディネートで素敵」「ミニスカート似合うの羨ましい」「色白美脚ですね」「シルエット最強です」「可愛すぎます」「見惚れるスタイル」「ラインが美しすぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元日向坂「色白美脚」と話題の私服ショット
◆佐々木美玲、タイトスカートから美脚スラリ
佐々木は「カレンダーお渡し会に来てくださった皆様ありがとうございました。みんなの笑顔が見られて嬉しかった〜！！」とつづり、写真を複数枚投稿。25日に行われたカレンダーお渡し会でのオフショットを公開した。薄い色のデニムに大きな花のアクセサリーがついたジャケットに白のタイトスカート、レースのついたロングブーツの衣装を披露している。タイトスカートからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。
◆佐々木美玲の投稿に反響
この投稿に「春らしいコーディネートで素敵」「ミニスカート似合うの羨ましい」「色白美脚ですね」「シルエット最強です」「可愛すぎます」「見惚れるスタイル」「ラインが美しすぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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