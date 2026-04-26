フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は秋に国内出走の場合、有馬記念・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２５００メートル）か東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日、大井競馬場・ダート２０００メートル）を目指すことが分かった。矢作調教師が４月２６日、明らかにした。

今後については、前日２５日に公式Ｘで発表。愛チャンピオンＳ・Ｇ１（９月１２日、レパーズタウン競馬場・芝２０００メートル）から凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）へ向かう芝への参戦ローテ。もう一つはアメリカでジョッキークラブＧＣ（９月１８日、ベルモントパーク競馬場・ダート２０００メートル）からＢＣクラシック・Ｇ１（１０月３１日、キーンランド競馬場・ダート２０００メートル）へ向かうもの。この二択に絞り、さらに状態次第で国内のレースを使うプランがあるとも伝えていた。

矢作調教師は「（秋の海外遠征から）帰国して、走るなら有馬記念か東京大賞典。それがラストランです。オーナーが最後は国内で、という気持ちもありますから」と説明。藤田オーナーとは当初の予定通り、年内引退の方針も確認したという。

また、春シーズンに関しては「疲れがあるので、（使うことは）パーセンテージとしては限りなく低い」と現状を語った。休養期間に充て、集大成となる秋シーズンに備えることになりそうだ。