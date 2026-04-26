野村康太（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/26】俳優・モデルの野村康太が4月25日、自身のInstagramを更新。兄でモデルの野村大貴と弟との3ショットを公開し、反響が寄せられている。

【写真】「ブルーロック」俳優「スタイルレベチ」と話題の兄弟ショット

◆野村康太、兄・大貴＆弟との3ショット公開


康太は、「3兄弟でディズニー」と報告し、兄・大貴と弟とともに、東京ディズニーリゾートを訪れた際の写真を複数枚投稿。康太はディズニー映画「ピーター・パン」のロストキッズのきつねのウェアをモチーフにしたファンキャップに、101匹わんちゃんのキャラクターニットを身に着けて様々な場所でのショットを公開しており、雨の中でレインポンチョを羽織る姿も投稿している。

また夜のパーク内で兄弟3人が肩を組んで並ぶ3ショットも公開。「＃3兄弟で僕が1番おチビ」と茶目っ気たっぷりなハッシュタグも添えている。

◆野村康太の投稿に反響


この投稿にファンからは「3人とも脚長すぎ」「イケメンオーラダダ漏れ」「スタイルレベチ一族」「被り物姿が可愛すぎ」「兄弟仲良しでほっこりする」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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