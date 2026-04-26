実写化「ブルーロック」出演話題の野村康太、兄・大貴＆弟とのディズニー満喫3ショット公開に反響「イケメンオーラダダ漏れ」「3人とも脚長すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/04/26】俳優・モデルの野村康太が4月25日、自身のInstagramを更新。兄でモデルの野村大貴と弟との3ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「ブルーロック」俳優「スタイルレベチ」と話題の兄弟ショット
康太は、「3兄弟でディズニー」と報告し、兄・大貴と弟とともに、東京ディズニーリゾートを訪れた際の写真を複数枚投稿。康太はディズニー映画「ピーター・パン」のロストキッズのきつねのウェアをモチーフにしたファンキャップに、101匹わんちゃんのキャラクターニットを身に着けて様々な場所でのショットを公開しており、雨の中でレインポンチョを羽織る姿も投稿している。
また夜のパーク内で兄弟3人が肩を組んで並ぶ3ショットも公開。「＃3兄弟で僕が1番おチビ」と茶目っ気たっぷりなハッシュタグも添えている。
この投稿にファンからは「3人とも脚長すぎ」「イケメンオーラダダ漏れ」「スタイルレベチ一族」「被り物姿が可愛すぎ」「兄弟仲良しでほっこりする」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「ブルーロック」俳優「スタイルレベチ」と話題の兄弟ショット
◆野村康太、兄・大貴＆弟との3ショット公開
康太は、「3兄弟でディズニー」と報告し、兄・大貴と弟とともに、東京ディズニーリゾートを訪れた際の写真を複数枚投稿。康太はディズニー映画「ピーター・パン」のロストキッズのきつねのウェアをモチーフにしたファンキャップに、101匹わんちゃんのキャラクターニットを身に着けて様々な場所でのショットを公開しており、雨の中でレインポンチョを羽織る姿も投稿している。
◆野村康太の投稿に反響
この投稿にファンからは「3人とも脚長すぎ」「イケメンオーラダダ漏れ」「スタイルレベチ一族」「被り物姿が可愛すぎ」「兄弟仲良しでほっこりする」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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