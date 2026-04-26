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「あんまりよろしくない」哺乳瓶の持ち手はおかしい？発達を妨げるこれが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「【発達への影響】哺乳瓶に持ち手って必要？使う前に知ってほしいこと」を公開した。最近発売され話題を集めている「哺乳瓶の持ち手」について、育児を楽にする便利なアイテムである一方で、赤ちゃんの発達の観点からは注意が必要であると問題提起している。



動画内でHISAKOさんは、過去にオーボール型の哺乳瓶ホルダーが発売された際、「孤食をうながすことになるんじゃないの？」と批判された背景に言及。時代を経て、ママが楽をしてもいいという風潮のもと2024年に持ち手が発売されたことを歓迎しつつも、「赤ちゃん側の理由で考えると、これってあんまりよろしくなかったりするよね」と指摘した。その理由として、生後6～7ヶ月頃から始まる両手で物を挟み、中心に寄せる微細運動の発達を挙げる。哺乳瓶自体が赤ちゃんの手になじみやすい形状に設計されており、直に触れることで温度や圧力を感じ、手先の感覚から「脳を発達させていく」という重要なプロセスがあると説明した。



さらに、生後4ヶ月頃の早いうちから持ち手を使って寝たまま飲ませると、ミルクが鼻の奥に溜まり「中耳炎のリスクが上がる」と警鐘を鳴らす。また、持ち手があることで投げやすくなり、哺乳瓶をおもちゃにしてしまう懸念も示した。自分で持って飲む時期には、落としても割れないプラスチック製の哺乳瓶を選ぶべきだと具体的なアドバイスも送っている。



最後には、疾患などで自分で哺乳瓶を支えきれない赤ちゃんには持ち手が有用であるとしつつも、「メリット・デメリットっていうことをちゃんと知った上で便利に使ったらいい」と語った。育児の負担軽減と子どもの発達のバランスを見極め、上手に使い分けることの重要性を説き、動画を締めくくった。