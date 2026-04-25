文化放送で放送中の、Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、6月7日（日）に公開収録イベントを開催する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

このたび、公開収録イベントの開催が決定した。2024年9月以来、待望の3度目の開催となる。

イベントは、今回も2部制で開催。第1部には、ゲストとして声優の杉田智和の出演が決定した。杉田智和は『銀魂』の坂田銀時役や『涼宮ハルヒシリーズ』のキョン役、『ジョジョの奇妙な冒険』のジョセフ・ジョースター役、『SAKAMOTO DAYS』の坂本太郎役など、数々の作品で活躍する大人気声優だ。

参加申し込みは、チケットぴあにて受付中。応募締め切りは、5月10日（日）23時59分。第2部の詳細やその他最新情報については、番組内や番組X（@matemuri_916）で発表予定。

【イベント概要】

■イベント名： 「Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、 第3回公開収録」

■開催日時： 6月7日（日） 【第1部】開演14：00 【第2部】開演17：30

■会場： 東京都内某所 ※当選された方にのみ、会場や集合時間などの詳細をご案内いたします。

■出演： Snow Man 佐久間大介、杉田智和（第1部）

■チケット： 参加無料・チケットぴあにて応募受付中

※5月10日（日）23時59分締め切り

https://w.pia.jp/v/matemuri26inv/

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net