『本好きの下剋上』第五章「演奏会の準備」あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜夕方5時30分より放送中のアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』、第五章の先行カットとあらすじが公開された。
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
このたび、5月9日（土）夕方5時30分放送、第五章「演奏会の準備」の、本編先行カット、および、あらすじが公開された。
＜第五章「演奏会の準備」 あらすじ＞
演奏会の成功の鍵を握る、神官長・フェルディナンドの素敵イラスト入りパンフレットを作るローゼマイン。
その要となるロウ原紙作りに取り組もうと、ローゼマインは「グーテンベルク」の称号を与えた腕利きの鍛冶職人・ヨハンを呼び出すが、そこにもう一人の鍛冶職人・ザックがついてくる。
自分もローゼマインに認めてもらい、グーテンベルクの称号がほしいというザック。どうやら彼はヨハンをライバル視しているようで……。
＞＞＞第五章先行カットをすべてチェック！（写真10点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
＜第五章「演奏会の準備」 あらすじ＞
演奏会の成功の鍵を握る、神官長・フェルディナンドの素敵イラスト入りパンフレットを作るローゼマイン。
その要となるロウ原紙作りに取り組もうと、ローゼマインは「グーテンベルク」の称号を与えた腕利きの鍛冶職人・ヨハンを呼び出すが、そこにもう一人の鍛冶職人・ザックがついてくる。
自分もローゼマインに認めてもらい、グーテンベルクの称号がほしいというザック。どうやら彼はヨハンをライバル視しているようで……。
＞＞＞第五章先行カットをすべてチェック！（写真10点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
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