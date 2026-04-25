DCスタジオが挑む本格ホラー『クレイフェイス』10・30公開決定、ティザー映像＆ポスター
DCスタジオ最新作の邦題が『クレイフェイス』に決定。10月30日より日本で公開されることが決定した。あわせて、インターナショナル・ティザートレーラーとティザーポスターが解禁となった。
【動画】『クレイフェイス』インターナショナル・ティザートレーラー
本作は、これまでヒーロー作品を中心に展開してきたDCが本格的にホラー・ジャンルへ挑む意欲作。監督は、『ウーマン・イン・ブラック 亡霊の館』、『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』などのジェームズ・ワトキンスが務め、ゴッサム・シティのヴィラン、クレイフェイスをトム・リス・ハリスが演じる。
本作は、ハリウッドの新進スターだった男が、やがて復讐に取りつかれた怪物へと転落していく姿を描く物語。アイデンティティと人間性の喪失や歪んだ愛、科学的野心の闇といったテーマを軸に、人間の内面に潜む恐怖をえぐり出す。
解禁された映像では、“その恐怖の顔を見ろ。”というコピーとともに、人間の顔が崩れ、溶け、別の顔へと変貌していく“メルティング（溶解）”のビジュアルが登場。強烈なインパクトで観る者の不安と好奇心をかき立てる内容となっている。
アクションやヒーロー性にとどまらず、「恐怖」や「変容」を描く新機軸のDC作品に期待が高まる。
【動画】『クレイフェイス』インターナショナル・ティザートレーラー
本作は、これまでヒーロー作品を中心に展開してきたDCが本格的にホラー・ジャンルへ挑む意欲作。監督は、『ウーマン・イン・ブラック 亡霊の館』、『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』などのジェームズ・ワトキンスが務め、ゴッサム・シティのヴィラン、クレイフェイスをトム・リス・ハリスが演じる。
解禁された映像では、“その恐怖の顔を見ろ。”というコピーとともに、人間の顔が崩れ、溶け、別の顔へと変貌していく“メルティング（溶解）”のビジュアルが登場。強烈なインパクトで観る者の不安と好奇心をかき立てる内容となっている。
アクションやヒーロー性にとどまらず、「恐怖」や「変容」を描く新機軸のDC作品に期待が高まる。