「イジメられてない？大丈夫？」FRUITS ZIPPER真中まな、グループ公式Xにツッコミ「なんでテスト写真？」
FRUITS ZIPPERの真中まなさんは4月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。グループの公式アカウントが掲載した告知写真を引用リポストしました。
【写真】テスト写真でもかわいい真中まな
真中さんは同ポストを引用し「みんながめちゃくちゃ出てほしいって言ってくれてたからお話聞いた時とっても嬉しかった」「もっときんにくっぱーな姿でまた出られるように頑張ります」などとつづりました。最後には「なんでテスト写真？wwwwww」とツッコミを入れています。
コメントでは「シンプルな写真だから、更に美人が際立ちます！！これが人気アイドルのクオリティなんだと思いました！！」「かわいいけど、なんかオフショットっぽい感じはあったｗｗ」「ちょめでたい！嬉しさ大爆発！ テスト写真でこの可愛さ」「本誌にはない紐が出てるの可愛い」「ダブルピースかわいいWWW」と、絶賛の声が寄せられています。また「テスト写真告知に使われるとかイジメられてない？大丈夫？」との声も見られました。
(文:多町野 望)
【写真】テスト写真でもかわいい真中まな
「更に美人が際立ちます！！」FRUITS ZIPPERの公式アカウントは「『Tarzan 924号』に #真中まな が登場します」「まなふぃの自宅トレーニングが知れます」などと告知。ラフな格好の真中さんが、ダブルピースをしている写真を掲載しています。
コメントでは「シンプルな写真だから、更に美人が際立ちます！！これが人気アイドルのクオリティなんだと思いました！！」「かわいいけど、なんかオフショットっぽい感じはあったｗｗ」「ちょめでたい！嬉しさ大爆発！ テスト写真でこの可愛さ」「本誌にはない紐が出てるの可愛い」「ダブルピースかわいいWWW」と、絶賛の声が寄せられています。また「テスト写真告知に使われるとかイジメられてない？大丈夫？」との声も見られました。
27歳の誕生日を迎えたばかり22日の投稿では「FRUITS ZIPPERの一員として27歳を迎えることができました！」と報告していた真中さん。「27歳の真中まな、今までみんなにもらってきたよりもさらにもっと沢山みんなに幸せと元気をお届けできるように頑張りまくっちゃいます！めっちゃ動きまくる！おーっ！」と、意気込みもつづりました。今後の活躍も楽しみですね。
(文:多町野 望)