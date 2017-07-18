◇明治安田J1百年構想リーグ第12節 FC東京5―2水戸（2026年4月24日 味スタ）

明治安田J1百年構想リーグは東の2試合が行われ、FC東京は水戸に5―2で快勝した。佐藤龍之介（19）が今大会3点目をマーク。日本代表のスタッフに加わった中村俊輔コーチ（47）が視察に訪れた一戦で、W杯メンバー入りへアピールした。首位・鹿島は敵地で柏を1―0で破って今季10勝目を挙げた。

FC東京の今季最多5得点のゴールショーの大トリはFW佐藤龍だった。4―2の後半29分、左サイドをマルセロ・ヒアンが抜け出すと、ゴール前へと一気に駆け上がった。「マイナスが空くと思っていた。得点が生まれる位置に入っていくことが大事だった」と胸を張る一撃で味スタ初得点を挙げた。

W杯本大会のメンバー発表に向けたサバイバルは続く。日本代表の中村コーチが見守る中、今季2度目のフル出場で今季3点目を含む3得点に絡む活躍を見せたが、佐藤龍は「まだまだ足りない。得点や90分を通して個を見せつけることがメンバー入りにつながっていく」と、さらなる得点を希求した。