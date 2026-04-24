◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日６×―４ヤクルト（２４日・バンテリンドーム）

ヤクルトに思いもよらぬ結末が待っていた。１点リードの９回。試合を締めにかかった星が崩れた。１死二、三塁のピンチを招くと、村松に右越えへ逆転サヨナラ３ランを許した。今季初のサヨナラ負けを見届けた池山監督は「仕方ないね。９回は星と決めていたので」と右腕をかばった。１０試合連続セーブ中の守護神キハダは３連投となるため登板を回避。昨季１７セーブ、今季も１セーブ、８ホールドと結果を残している星に最後を託したが、一発に泣いた。

打線は３日の同戦（神宮）で３安打完封負けを喫した柳を攻め立てた。１点を追う３回に古賀の適時打で追いつくと、４回には赤羽の左越え１号２ランで一度は勝ち越し。追いつかれた８回にはサンタナの２試合連続となる右越え６号ソロで再び勝ち越したが、逃げ切れなかった。「序盤からいい感じに攻めていたと思うし、打者もしっかり仕掛けられたと思う」と指揮官。「きょうは残念な結果になりましたけど、また明日から頑張りたい」と気を取り直した。