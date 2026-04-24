北海道旭川市にある旭山動物園の焼却炉に、妻の遺体を遺棄したとして、動物園に勤める30代の職員が、警察から任意の事情聴取を受けていることがわかりました。

■旭山動物園の男性職員 焼却炉に妻の遺体遺棄か

冬は、集団でよちよちと歩くペンギンのお散歩が見どころ。動物たちのありのままの姿を見ることができる、旭山動物園。来週のGW初日から夏の営業が始まる予定となっていて、現在は、休園中でした。

「10人ないし15人ほどの捜査員が、これから捜査に着手する」「コンクリート造りの建物に煙突が確認できる。これが動物園の焼却炉」

その園内の一角で調べていたのは、焼却炉。捜査関係者によると、旭山動物園に勤める30代の男性職員が任意の事情聴取に対し、このような趣旨の話をしているといいます。

旭山動物園に勤務・男性職員（30代）

「旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した」

30代の妻の遺体を焼却炉に遺棄したという男性職員。警察によると、妻の関係者から「連絡がとれない」という相談があり、現在も連絡がとれない状況だといいます。

■遺体は見つからず 焼却炉は関係者しか入ることのできないエリアに

焼却炉があるのは旭山動物園の東側。正門から見ると、一番奥にあたる場所です。

焼却炉へ続く入り口には、「関係者専用」という看板とともに黒い柵が設けられていて、左側には守衛室もあります。

関係者しか入ることのできないエリア。入り口から30メートルほどの場所に焼却炉はあります。

「焼却炉と思われる建物の中にも捜査員の姿が確認。中と外、合わせて20人ほどの捜査員の姿が確認」

遺体はまだ見つかっておらず、焼却炉の向かい側にある倉庫のような場所も、入念に調べる様子が確認できました。

■動物園の焼却炉、どう使われる？ 遺体が燃やされた可能性も視野に捜査

そもそも、動物園の焼却炉とはどのように使われるものなのか。話を聞いたのは、沖縄県にある動物園。

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これが、園内にある焼却炉です。

ネオパークオキナワ 総務部・原田健太さん

「客から出るゴミ、園内のカフェで買ったゴミ、動物たちが食べ残したエサ、廃棄物を焼却するための焼却炉。動物園で焼却炉を置く場合、似た用途が多いと思う」

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一方、旭山動物園の焼却炉は、死んだ動物を燃やすためのものだといいます。その火力は、骨が灰になるほど。比較的、大型の焼却炉だとみられます。

警察は、遺体が燃やされた可能性も視野に捜査しています。