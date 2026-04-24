Image: Virgin Galactic

億万長者なら旅行で宇宙へ！

NASAの月探査ミッション「アルテミスII」によって、宇宙計画に注目が集まっています。一生に一度は宇宙空間から地球を眺めてみたい…。そんな願いを、NASA宇宙飛行士にならずともかなえられる旅行チケットの販売が、Virgin Galacticによってスタートしましたよ。

上空の飛行機から離陸！

Virgin Galacticといえば、その独特な宇宙空間への旅行スタイルが有名です。大抵のロケットは、地上の発射台から打ち上げられるものですが、Virgin Galacticの宇宙船は、いわば飛行場から普通に航空機へ乗り込む感覚で飛び立っていくんですよね。

Image: Virgin Galactic

宇宙船のスタイルは、開発の過程で変遷をたどってきたものの、母艦と2機セットになるのが特徴的です。実際に宇宙空間まで飛行する「VSS Unity」は、母艦の「VMS Eve」の翼下に吊り下げられるような形で、まずは上空へと離陸。

Image: Virgin Galactic

地上から約1万3500mの高さまで達したら、「VSS Unity」は母艦「VMS Eve」から切り離され、そのままロケットエンジン点火。勢いよく上空8万7000mまで高度を上げ、ほぼ宇宙空間に近い場所から、船内で無重力体験もしつつ美しい地球を眺められます。

「VSS Unity」は宇宙船というより飛行機に似たデザインのため、まるでスペースシャトルのように、そのまま自力で飛行を続け、目的地の飛行場へと帰還して滑走路に着陸しますよ。

年内に新宇宙船で再スタート？

実はVirgin Galacticは、しばらく事業が暗礁に乗り上げていました。手痛かったのは、テスト飛行中の事故や技術的なトラブルの影響です。Space Exploredは、こうした背景もあって、すでに「VSS Unity」は引退と報道。より安定して多くの乗客をさばける新宇宙船「Delta Class」の開発が順調に進んでおり、今年第4四半期中にも商用運行が再開する見込みと明かしました。

このほどGlobetrenderは、年内にもスタートする、Delta Classで行く宇宙の旅のチケットが、50枚限定で販売中と報道。その価格は75万ドル（約1億2,000万円）となっており、あくまでも期間限定セールだと報じられていますね。

以前ならSpaceXやBlue Originなど、大金さえ支払えば宇宙旅行を受け付けていたスタートアップ企業も、いま軒並み旅行ビジネスとしての宇宙計画は停止。たとえ1億円超の価格でも、そう考えると、Virgin Galacticの宇宙旅行券は、お得な選択肢かもしれません。もっとこの先は値上がりするみたいですから〜。

Source: Virgin Galactic via Space Explored、Globetrender