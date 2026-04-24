内燃エンジン搭載の「新型“3人乗り”トライク」発表！

近年、新しい移動手段として電動の小型モビリティが注目を集めていますが、同時に「充電スポットを探すのが面倒」「長距離を走るにはバッテリー切れが不安」といった声も少なくありません。

そんななか、ガソリンエンジンならではの安心感と力強さを備えつつ、クルマとバイクの利点を融合させた「画期的な新世代トライク」が登場しました。

【画像】超カッコイイ！ これがエンジン搭載の「新型“3人乗り”トライク」です！（29枚）

それこそが、これまで「APトライク」シリーズなどを展開してきたカーターが、2026年4月21日に発表した新型モデル「GOAT180（ゴート180）」です。

新型ゴート180は、全長2300mm×全幅1100mm×全高1700mmという取り回しのしやすいコンパクトなボディながら、最大3人まで乗車可能なキャビンを備えたトライクです。

その最大の特徴は、なんといっても運転のハードルの低さと驚異的な経済性の高さにあります。

この車両は、二輪免許を持っていなくても「普通自動車免許」があれば運転が可能です。

しかも、変速機にはスクーターでお馴染みのCVT（自動無段変速機）が採用されているため、面倒なクラッチ操作やシフトチェンジは一切不要。

そのためAT限定免許しか持っていない方でも、アクセルとブレーキの操作だけで直感的かつスムーズに運転することができます。

さらに維持費の面でも圧倒的なメリットがあり、日本の法規上、車検や車庫証明を取得する必要がありません。

また、自賠責保険や税金などの法定費用は250ccクラスのバイクと同等に抑えられるため、クルマをもう1台増車するよりも遥かに家計に優しいモビリティとなっています。

心臓部には、WUYANG製の180.4cc水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒エンジンを搭載。

最高出力17.95馬力（13.2kW）・最大トルク1.72kgf・m（16.9Nm）を発揮し、大人3人が乗車しても急な坂道や市街地の交通の流れをストレスなく走り抜けるリードできる余裕のパワーを備えています。

そして、昨今のトライク市場で中心的な存在となりつつあるEVモビリティに対する最大のアドバンテージが、「距離を気にせず走れる」という点です。

約14リッターという大容量の燃料タンクを搭載しているため、電欠の不安を抱えることなく、ロングツーリングもこなします。

ガソリンさえ補給すればどこまでも走り続けられる自由度の高さは、内燃機関モデルならではの大きな魅力です。

また、快適性を高めるための独自設計も光ります。

従来のトライクで多く見られたプロペラシャフトを介する駆動方式ではなく、エンジンからドライブシャフトへ直接動力を伝達する構造を採用。

これによりメカニカルノイズを大幅にカットするとともに、エンジンの搭載位置をリアシート下に配置することで、キャビン内の静粛性を一段と向上。

シフトショックのない滑らかな加速と相まって、同乗者にも優しい快適な乗り心地を実現しました。

ちなみに車名の“GOAT”には、「Greatest Of All Time（史上最高）」という意味が込められているとのこと。

「走る楽しさ」「誰でも乗れる扱いやすさ」、そして「移動空間としての快適性」といった全てを高次元で融合させた新型ゴート180は、日々の買い物や送迎といった近距離の日常使いから、週末のレジャーまで幅広いシーンで大活躍することでしょう。

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このように、全く新しい移動の選択肢として、日本の道路に新たな旋風を巻き起こしそうなこの新型ゴート180。

予約受付は2026年夏頃から開始される予定で、車両価格（消費税込）は99万円に設定されています。