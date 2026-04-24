ファミマ「ぽこ あ ポケモン」フラッペ2種やスイーツが4月28日登場
【モデルプレス＝2026/04/24】ファミリーマートは、Nintendo Switch 2用ソフト「ぽこ あ ポケモン」とコラボレーションしたキャンペーンを、4月28日（火）より全国のファミリーマート約16,400店舗で開催する。「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに、メタモンとピカチュウがパッケージにデザインされた2種類の新作フラッペや、スイーツ2種も同時発売される。
【写真】ファミマ×「ぽこ あ ポケモン」ラインナップ
目玉商品となるポケモンフラッペは2種類。ストロベリーフラッペは、いちご果肉とちゅるんとしたゼリーを入れ、甘酸っぱいいちごの酸味と食感で最後の一口までおいしく味わえる一杯。こだわりの詰まったかき氷、果肉ソース、ゼリーと、ミルクが絶妙にマッチしている。もうひとつは、メタモン（ラプラスへんしん）と、ピカチュウ（うすいろ）をパッケージにデザインしたラムネソーダフラッペ。口の中でブドウ味のラムネが弾け、変化する味わいを楽しめる。大きい粒のかき氷を増やすことで氷の存在感を出し、最後までガリガリとした食感と爽快感が続くような仕上がりとなっている。
「メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）」は、メタモンをイメージしたぶどう風味のやわらかいわらび餅で、ぶどう味のソースとミルクホイップを包んだもの。チョコチップ入りのバナナクリームを、ピカチュウをイメージした黄色と茶色のスポンジ生地で巻き上げ、ピカチュウ（うすいろ）とピカチュウをパッケージにデザインした「ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）」との同時発売だ。
このほか、対象商品を2個購入でポケモンたちがデザインされたオリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえるほか、ファミペイのスタンプ機能を用いた抽選企画も実施。アクリルパズルキーホルダーは4月28日（火）〜の第1弾と、5月5日（火）〜第2弾でそれぞれ異なるポケモン全5種のデザインがお目見えする。公式通販ではオリジナルのアクリルパズルチャームが付くゲームソフト同梱セットの予約販売も行われる。（modelpress編集部）
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◆ファミマ、「ぽこ あ ポケモン」とコラボ
目玉商品となるポケモンフラッペは2種類。ストロベリーフラッペは、いちご果肉とちゅるんとしたゼリーを入れ、甘酸っぱいいちごの酸味と食感で最後の一口までおいしく味わえる一杯。こだわりの詰まったかき氷、果肉ソース、ゼリーと、ミルクが絶妙にマッチしている。もうひとつは、メタモン（ラプラスへんしん）と、ピカチュウ（うすいろ）をパッケージにデザインしたラムネソーダフラッペ。口の中でブドウ味のラムネが弾け、変化する味わいを楽しめる。大きい粒のかき氷を増やすことで氷の存在感を出し、最後までガリガリとした食感と爽快感が続くような仕上がりとなっている。
◆ポケモンモチーフのスイーツも
「メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）」は、メタモンをイメージしたぶどう風味のやわらかいわらび餅で、ぶどう味のソースとミルクホイップを包んだもの。チョコチップ入りのバナナクリームを、ピカチュウをイメージした黄色と茶色のスポンジ生地で巻き上げ、ピカチュウ（うすいろ）とピカチュウをパッケージにデザインした「ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）」との同時発売だ。
◆パズルのように連結可能なアクキー
このほか、対象商品を2個購入でポケモンたちがデザインされたオリジナルのアクリルパズルキーホルダーがもらえるほか、ファミペイのスタンプ機能を用いた抽選企画も実施。アクリルパズルキーホルダーは4月28日（火）〜の第1弾と、5月5日（火）〜第2弾でそれぞれ異なるポケモン全5種のデザインがお目見えする。公式通販ではオリジナルのアクリルパズルチャームが付くゲームソフト同梱セットの予約販売も行われる。（modelpress編集部）
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