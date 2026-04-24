【GRAPHT「どこでもいっしょ」新作グッズ】 4月24日 予約受付開始 5月2日 店頭販売予定 会場：東京都立産業貿易センター浜松町館

MSYは「ASOBI GRAPHT」シリーズより「どこでもいっしょ」新作グッズの予約受付を4月24日から開始した。「トロ」の誕生日を祝うファンイベント「トロフェス ～トロの誕生日会 2026～」の開催に合わせ、5月2日にイベント会場と東京ソラマチでの店頭販売も行なう。

今回販売する製品はPCなどのモニターから顔をのぞかせる「モニターぬいぐるみ」の「ジ～ン」の表情（2,200円）や「クロ」、「ソラ」、「こねこトロ」のキーホルダーぬいぐるみ（各1,540円）、刺しゅうステッカー（各1,320円）、アパレルシリーズなど。

いずれもトロたち「どこでもいっしょ」シリーズのかわいらしいデザインを再現しており、コレクション性の高さを感じさせる。

モニターぬいぐるみ

キーホルダーぬいぐるみ

刺しゅうステッカー

アパレルコレクション

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