「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」が3Dアニメ化！ 『可哀想に！劇場』放送決定！
天才クリエイター「可哀想に！」が放つ「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」。各種キャラクターグッズも全世界で展開する人気キャラクターの3Dアニメ化が決定した。タイトルは「可哀想に！劇場」。
＞＞＞場面写真や可哀想に！イラストをチェック！（写真6点）
まずはキャラクターを紹介。「おぱんちゅうさぎ」は、地球にすむイキモノ。さまざまなことに挑戦するもののうまくいかず、報われない姿が「不憫かわいい」としてZ世代を中心に人気。イラストや短編漫画、ショート動画を配信中。
「んぽちゃむ」は、ヨーグルトの妖精。語尾に「ちゃむ」をつけて話す。「きみまろ」はんぽちゃむを助ける頼もしいダチ（友達）。んぽちゃむがトラブルに巻き込まれた際には迅速にサポートする。
そんな「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」が3Dアニメ化決定。『可哀想に！劇場』のタイトルで、日テレ『ZIP！』放送枠内にて、一部地域を除く全国ネット放送開始となる。脚本・絵コンテはクリエーター「可哀想に！」の完全書き下ろし。様々なシチュエーションで喜怒哀楽、奇想天外に駆け回る「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」を描く可哀想に！よりコメントとイラストが届いている。
＜可哀想に！ コメント＞
新しい質感でめっちゃ可愛いし愛おしくて最高です！！
お声もとっても最高です！関わってくれたみなさま､ 常に全力で作ってくれていたので本当に放送されるのも見るのも楽しみですありがとうございます｡ よろしくお願いします｡
アニメの制作は、マーザ・アニメーションプラネット。セガのCGアニメーション開発部門を原点とした、セガサミーホールディングス傘下のスタジオだ。国内最高峰のCG映像制作体制により、独自の世界観やキャラクターの魅力が存分に描き出されたアニメーションを作成。最近の作品には、劇場映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』（2025）、『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』（2024）、『ルパン三世 THE FIRST』（2019）など。オリジナル短編映画『THE GIFT』（2016）、『THE PEAK』（2019）、『Samurai Frog Golf』（2022）は国際映画祭賞を多数受賞し、国内で VFX-JAPAN アワード優秀賞も受賞している。
なお、4／25より横浜・スカイビルB1・B2にて開催される「祝 閉店！可哀想に！デパート」展では、制作中の3Dアニメ映像の一部を限定公開する。「可哀想に！」3Dアニメの世界の一端を味わってみては。
（C）KAWAISOUNI!／スカパー・ピクチャーズ、日本テレビ
（C）KAWAISOUNI!
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まずはキャラクターを紹介。「おぱんちゅうさぎ」は、地球にすむイキモノ。さまざまなことに挑戦するもののうまくいかず、報われない姿が「不憫かわいい」としてZ世代を中心に人気。イラストや短編漫画、ショート動画を配信中。
「んぽちゃむ」は、ヨーグルトの妖精。語尾に「ちゃむ」をつけて話す。「きみまろ」はんぽちゃむを助ける頼もしいダチ（友達）。んぽちゃむがトラブルに巻き込まれた際には迅速にサポートする。
＜可哀想に！ コメント＞
新しい質感でめっちゃ可愛いし愛おしくて最高です！！
お声もとっても最高です！関わってくれたみなさま､ 常に全力で作ってくれていたので本当に放送されるのも見るのも楽しみですありがとうございます｡ よろしくお願いします｡
アニメの制作は、マーザ・アニメーションプラネット。セガのCGアニメーション開発部門を原点とした、セガサミーホールディングス傘下のスタジオだ。国内最高峰のCG映像制作体制により、独自の世界観やキャラクターの魅力が存分に描き出されたアニメーションを作成。最近の作品には、劇場映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』（2025）、『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』（2024）、『ルパン三世 THE FIRST』（2019）など。オリジナル短編映画『THE GIFT』（2016）、『THE PEAK』（2019）、『Samurai Frog Golf』（2022）は国際映画祭賞を多数受賞し、国内で VFX-JAPAN アワード優秀賞も受賞している。
なお、4／25より横浜・スカイビルB1・B2にて開催される「祝 閉店！可哀想に！デパート」展では、制作中の3Dアニメ映像の一部を限定公開する。「可哀想に！」3Dアニメの世界の一端を味わってみては。
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