『スクリーム 7』全米の熱狂を受け6月緊急公開決定 原点回帰＆怖さ倍増の本予告映像
人気ホラーシリーズ最新作『スクリーム7』が、全米での大ヒットを受け、6月19日より日本で急きょ公開されることが決定。本予告映像とビジュアル、場面写真が一挙解禁された。
【動画】『スクリーム 7』原点回帰＆怖さ倍増の本予告映像
本作は、1996年に誕生した『スクリーム』シリーズの最新作。ホラーの枠を超えた“犯人考察型サスペンス”として一世を風靡（ふうび）し、今なお世界中に熱狂的ファンを持つ人気シリーズだ。今回は、『スクリーム』『スクリーム2』『スクリーム4: ネクスト・ジェネレーション』の脚本を手がけてきたケヴィン・ウィリアムソンが監督として復帰し、オリジナルキャストも再集結。さらにAIを駆使した新たなサスペンス要素も取り入れた新たな恐怖が描かれる。
今年2月に全米公開され、シリーズ史上No.1のオープニングを記録し、第1作を上回る興行成績を達成。まさに“正統続編”としての評価を確立している。
解禁された予告では、おなじみのゴーストフェイスが再び登場。これまで数々の惨劇を生き延びてきた主人公シドニー・プレスコットの平穏な日常が、一本の電話によって崩れ去る。今回の標的は彼女の娘。シドニーは「絶対許さない」と銃を手に覚悟の表情を見せる。
あわせて公開されたビジュアルは、暗闇に浮かぶゴーストフェイスの姿が印象的な仕上がり。凶器のサバイバルナイフには燃え盛る家が映り込み、「最後に、ゲームしようぜ」「叫びだしたら死ぬまで止まらない」といったコピーが、シリーズ原点を想起させると同時に、さらなる惨劇の幕開けを予感させる。
場面写真では、暗闇の中に佇み、獲物を狙うかのように不気味にサバイバルナイフを構えるゴーストフェイスや、片手に銃を握りしめながら電話をしているシドニーの姿が切り取られ、緊迫感あふれる“死のゲーム”の幕開けを強く印象づけている。
終わらない恐怖から逃げ切ることはできるのか――。シリーズ史上最高レベルの“絶叫体験”が劇場で待っている。
（C） 2026 PARAMOUNT PICTURES.
GHOST FACE IS A REGISTERED TRADEMARK OF FUN WORLD DIV.,
EASTER UNLIMITED, INC. （C）1999. ALL RIGHTS RESERVED.
【動画】『スクリーム 7』原点回帰＆怖さ倍増の本予告映像
本作は、1996年に誕生した『スクリーム』シリーズの最新作。ホラーの枠を超えた“犯人考察型サスペンス”として一世を風靡（ふうび）し、今なお世界中に熱狂的ファンを持つ人気シリーズだ。今回は、『スクリーム』『スクリーム2』『スクリーム4: ネクスト・ジェネレーション』の脚本を手がけてきたケヴィン・ウィリアムソンが監督として復帰し、オリジナルキャストも再集結。さらにAIを駆使した新たなサスペンス要素も取り入れた新たな恐怖が描かれる。
解禁された予告では、おなじみのゴーストフェイスが再び登場。これまで数々の惨劇を生き延びてきた主人公シドニー・プレスコットの平穏な日常が、一本の電話によって崩れ去る。今回の標的は彼女の娘。シドニーは「絶対許さない」と銃を手に覚悟の表情を見せる。
あわせて公開されたビジュアルは、暗闇に浮かぶゴーストフェイスの姿が印象的な仕上がり。凶器のサバイバルナイフには燃え盛る家が映り込み、「最後に、ゲームしようぜ」「叫びだしたら死ぬまで止まらない」といったコピーが、シリーズ原点を想起させると同時に、さらなる惨劇の幕開けを予感させる。
場面写真では、暗闇の中に佇み、獲物を狙うかのように不気味にサバイバルナイフを構えるゴーストフェイスや、片手に銃を握りしめながら電話をしているシドニーの姿が切り取られ、緊迫感あふれる“死のゲーム”の幕開けを強く印象づけている。
終わらない恐怖から逃げ切ることはできるのか――。シリーズ史上最高レベルの“絶叫体験”が劇場で待っている。
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