【女性288人が選ぶ】春に行きたい「佐賀県の旅行先」ランキング！ 2位「鳥栖プレミアム・アウトレット」、1位は？
春の柔らかな日差しに包まれるこの時期は、色とりどりの花々やSNS映えする絶景を求めて旅に出たくなるものです。トレンドに敏感な女性たちが「今こそ訪れたい」と注目している、とっておきのスポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女288人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【女性限定】春に行きたいと思う「佐賀県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「新生活セールでいろいろなものが安く売っていそうだから」（20代女性／栃木県）、「せっかくならアウトレットで爆買いしたい」（20代女性／千葉県）、「大きいしグルメも強いから」（30代女性／新潟県）といったコメントがありました。
回答者からは「一度訪れてみたいと思っている場所です。桜がきれいと聞いたことがあるので、ゆっくりしたいです」（30代女性／新潟県）、「ゆっくりと歴史に触れたいです」（30代女性／千葉県）、「春は広大な遺跡公園が新緑に包まれ、古代の歴史空間を歩きながら心地よく散策できるため」（40代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女288人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【女性限定】春に行きたいと思う「佐賀県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：鳥栖プレミアム・アウトレット／52票国内外の著名ブランドがそろう九州最大級のアウトレットモール。カリフォルニア州南部の街並みをイメージした開放的な空間は、春のショッピングに最適です。新生活に向けた買い物や、連休を利用した家族連れでのレジャーとしても人気のスポットです。
回答者からは「新生活セールでいろいろなものが安く売っていそうだから」（20代女性／栃木県）、「せっかくならアウトレットで爆買いしたい」（20代女性／千葉県）、「大きいしグルメも強いから」（30代女性／新潟県）といったコメントがありました。
1位：吉野ヶ里歴史公園／54票弥生時代の環濠集落が復元された広大な歴史公園が1位に選ばれました。春は園内に菜の花や桜が咲き誇り、古代の歴史ロマンと美しい自然を同時に楽しめます。体験プログラムも豊富で、春休みや行楽シーズンに家族で訪れるのに最適な目的地です。
回答者からは「一度訪れてみたいと思っている場所です。桜がきれいと聞いたことがあるので、ゆっくりしたいです」（30代女性／新潟県）、「ゆっくりと歴史に触れたいです」（30代女性／千葉県）、「春は広大な遺跡公園が新緑に包まれ、古代の歴史空間を歩きながら心地よく散策できるため」（40代女性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)