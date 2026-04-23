歌舞伎役者の市川團十郎さん（48）が2026年4月21日、自身のインスタグラムを更新。14歳になった長女・麗禾さん（市川ぼたん）の近影を披露した。

「麗禾とデートディズニーワールド」

市川さんは、「麗禾とデートディズニーワールド」と麗禾さんとディズニーワールドを訪れたことを報告。メガネをかけた麗禾さんのソロショットや、シンデレラ城をバックに撮影した様子を投稿した。

インスタグラムに投稿された2枚目の写真では、麗禾さんは白いニットと黒いボトムスを着用。黒い髪をおろしたヘアスタイルで、メガネをかけてカメラ目線で写っていた。3枚目では、夜のシンデレラ城をバックに笑顔をみせていた。

この投稿には、「プリンセス！」「一瞬麻央さんに見えました」「ママに似て綺麗」「凄く大人ぽっくなりましたね〜」「親子デートすてき」「ステキすぎる」といったコメントが寄せられていた。

市川團十郎さんは2010年にフリーアナウンサーの小林麻央さんと結婚。11年に長女・麗禾さん、13年に長男・勸玄くんが誕生。小林麻央さんは2017年に乳がんのため亡くなった。