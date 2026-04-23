スズキ「eエブリイ」発売に大きな反響

2026年3月9日に、スズキから軽商用バッテリーEV（BEV）の新型「eエブリイ」が発売されました。販売店にはどのような声が届いているのでしょうか。

エブリイシリーズは、長年にわたり日本の物流や移動を支えてきた軽商用バンの代表格です。1964年に登場した「キャリイバン」をルーツに持ち、限られた車体サイズの中で最大限の荷室空間を確保した設計が、多くのプロフェッショナルから支持されてきました。

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eエブリイは、スズキ、ダイハツ、トヨタの3社で共同開発されたBEVシステムを搭載した、ダイハツからのOEM供給モデルとなります。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mm、ホイールベースは2450mmです。

モーター、インバーター、トランスアクスルを一体化した「eAxle（イーアクスル）」を採用されました。これにより、軽ターボエンジンを上回る最大トルクを発揮し、重い荷物を積載した状態でも力強い加速を実現しています。

バッテリーには、安全性と長寿命に定評のあるリン酸鉄リチウムイオンバッテリーが選ばれました。総電力量は36.6kWhで、一充電あたりの走行距離はWLTCモードで257kmを達成。日常の配送業務や近距離の移動において十分な航続距離を確保しています。

外観は、LEDヘッドランプを標準装備することで、夜間の視認性と精悍な表情を両立。また、メーカーオプションで後方視界を確保するためのデジタルルームミラーが選択可能です。

ボディカラーは、ホワイトB、ブライトシルバーメタリック、レーザーブルークリスタルシャインの全3色（2シーターはレーザーブルークリスタルシャインを除く2色）がラインナップされています。

最大積載量は350kgと広い荷室空間を確保。運転席まわりでは、視認性に優れた「7インチTFTカラー液晶メーター」が採用され、航続距離や電力消費状況を瞬時に把握可能です。

また、ボックスティッシュを収納できるオーバーヘッドシェルフや、助手席のインパネトレーなど、多彩な収納スペースが用意されました。シート表皮には撥水加工を施したファブリックを採用しています。



安全性能についても、最新の予防安全技術「スマートアシスト」を搭載し、働く人を守る機能が充実しました。

車両や歩行者を検知する「衝突回避支援ブレーキ機能」をはじめ、ペダルを踏み間違えた際の急発進を抑制する「ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方・後方）」を装備するなど、安全性に配慮された技術が惜しみなく投入されています。

それでは、新しく登場したeエブリイについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

スズキの販売店スタッフは以下のように話します。

「発売直後から、法人のお客様を中心に非常に多くの反響を頂いております。特に、毎日決まったルートを走行される配送業者様からの関心が非常に高いと感じます。

『近隣のルート配送であれば2、3日に1回の充電で十分まかなえるし、バッテリーも寿命が長く安全性も高いので安心できる』とのお声を頂いており、ビジネスにおける道具として安心感に繋がっている印象です。

その他にも、早朝や深夜帯にお仕事をされている方から『早朝の住宅街でもエンジン音がせず、気兼ねなく集配作業が出来る』というお声を頂いており、BEVならではのメリットを感じて頂いているお客さまも多いです」

また、その他にもeイーエブリイの機能性について、次のように話します。

「お問い合わせの多くは法人様ですが、個人の方でも釣りやキャンプを趣味とされている方からお声を頂いています。『荷室が広いため荷物を積み込みやすく、車中泊も広々と使えるのが良い』という評価を頂いています」

その他の利便性に対する反響もあるようです。

「最大1500Wまで対応するAC電源コンセントを備えているため、『非常時の電源として使える安心感がある』というお声や、『作業現場での電動工具の差込口として使えるのが便利』という法人様もいらっしゃいます」

eエブリイの価格（消費税込）は、2シーターが314万6000円、4シーターが323万4000円です。なお、令和7年度補正予算の補助金対象となっており、56万8000円の補助が交付される予定（2026年4月1日から12月31日までの届出分など）となっています。

環境性能と商用車としての実力を高次元で両立したeエブリイ。これからの時代の「働くクルマ」として、市場での存在感を一層強めていきそうです。