ももいろクローバーZが、新曲「ムネモシュネ」を5月1日0時に配信リリースする。

（関連：【画像あり】ももいろクローバーZ、新曲「ムネモシュネ」の“ひと夏の思い出”を想起させるジャケット写真）

同楽曲は、「笑一笑 ～シャオイーシャオ！～」や「The Diamond Four」、「MYSTERION」などの過去アルバムリード曲も手がけたinvisible mannersが作詞、作曲を担当した。“夏の記憶”をテーマにした、明るくノスタルジックな夏ソングに仕上がっている。

さらに、公開されたジャケット写真は、アイスクリームやひまわり、浮き輪などのモチーフが描かれており、ひと夏の思い出を想起させるビジュアル。楽曲の世界観への期待が高まる内容となっている。

また、配信に先駆けて本日よりPre-add／Pre-saveキャンペーンも開始した。対象URLから楽曲を配信予約すると、配信日当日にライブラリ内に自動ダウンロードされる。

なお、今後のももいろクローバーZのリリース追加情報は、オフィシャルHPやオフィシャルXで随時更新されるという。

（文＝リアルサウンド編集部）