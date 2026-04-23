敵地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回91球を投げて5安打無失点、7奪三振の快投で、防御率をナ・リーグトップの0.38とした。投手交代直前に撮られた一枚には、現地ファンから称賛の声が上がっている。

大谷は初回先頭のアダメスを98.9マイル（約159キロ）のストレートで見逃し三振に。続くアラエスらに安打を許し、2死一、二塁としたが、シュミットをスイーパーで空振り三振にとり、ピンチを脱した。

2回以降も100マイル（約161キロ）に迫る速球を連発。圧巻だったのは、6回だ。2死から連打で、二、三塁のピンチを招くも、再びシュミットをスイーパーで空振り三振に切って取ると、渾身のガッツポーズで、雄叫びをあげた。

大谷はこの回で降板。ほぼ同時のタイミングでドジャース公式Xがこの際の写真を公開すると、現地ファンから反応が相次いだ。

「誰が撮ってるのか知らないけど、最高の仕事だ。そのまま続けてくれ」

「オーラがやばい」

「これだよ、これ。中毒になっちゃう」

「アカウントの管理者さん、彼に伝えて…彼は私の生命維持装置だし、人生の光そのものなの」

「この男は本当に非現実的だ」

「彼は何と言っているの!!」

「今シーズンの彼は神がかってる。ジャイアンツ戦のあの球はヤバすぎた」

「野球界で最高の投手だ」

大谷は開幕から4試合に登板。24回を投げて失点はわずか2（自責点1）という驚異の投球が続く。この試合で規定投球回数に達すると、防御率はリーグ唯一の0点台で、トップに浮上している。



（THE ANSWER編集部）