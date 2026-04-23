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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月23日は、最大52時間の冷却が持続できるAnker（アンカー）のポータブル冷蔵庫「Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler ポータブル冷蔵庫 世界最長冷却持続時間 コンパクト 一般的なポータブル冷蔵庫より約6倍の長寿命 23L大容量 モバイルバッテリーとして使える取り外し可能バッテリー 持ち運びやすいハンドル & キャスター付き 簡易作業台あり 急速冷凍 省エネ 静音 軽量 64,990円 （35％オフ） Amazonで見る PR PR

世界最長クラスの最大52時間冷却を実現。Ankerのポータブル冷蔵庫「Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler」が35％オフの大特価！

アウトドアや車中泊での食材管理、もう妥協しなくていいかも。最大52時間の冷却持続が可能なAnker（アンカー）のポータブル冷蔵庫「Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler」なら、電源のない環境でもしっかり冷やすことが可能です。

今なら35％オフの大特価で購入できますよ。

本製品は、世界最長クラスの最大52時間冷却を実現するバッテリー式ポータブル冷蔵庫。長時間のキャンプや車中泊でも、食材や飲み物をしっかり冷やし続けられるのが特長です。

ACコンセントからの充電だけでなく、ソーラーパネルやUSB-Cポート、シガーソケットからも充電ができる豊富な充電方法に対応。

搭載されているバッテリーは取り外し可能で、モバイルバッテリーとしても活用できるのもうれしいポイントです。スマートフォンなどのデバイスへの給電にも対応し、アウトドアシーンでの利便性を高めてくれます。

持ち運びやすい設計＆長寿命バッテリーも◎

ハンドルとキャスターを備えた可搬設計で、重さを感じにくくスムーズに移動可能。23L容量ながらコンパクトカーのトランクにも収まりやすいサイズ感で、アウトドアから日常の買い出しまで幅広く活躍します。

電源には、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、一般的なポータブル冷蔵庫と比べて約6倍の長寿命を実現。安全性にも優れており、長期間安心して使い続けられる設計なのも◎です。

電源環境に縛られず、最大52時間冷却できる「Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler」はアウトドアの心強い味方。長寿命バッテリーと高い携帯性で、使い勝手のよさが際立つ1台です。

Anker Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler ポータブル冷蔵庫 世界最長冷却持続時間 コンパクト 一般的なポータブル冷蔵庫より約6倍の長寿命 23L大容量 モバイルバッテリーとして使える取り外し可能バッテリー 持ち運びやすいハンドル & キャスター付き 簡易作業台あり 急速冷凍 省エネ 静音 軽量 64,990円 （35％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月23日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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