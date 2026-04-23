Thunderbird 150が登場、PDF編集が可能に＆UIのアクセントカラーがカスタム可能に
メールアプリ「Thunderbird」のバージョン150.0が2026年4月21日にリリースされました。PDFビューワーにページの並び替えや削除が可能な編集機能が追加されたほか、アクセントカラーのカスタム機能なども追加されています。
Release Notes - Thunderbird
https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/150.0/releasenotes/
サムネイルをドラッグするとページの並び順を入れ替えられます。
また、左側のチェックボックスをクリックしてから「管理」をクリックするとコピー・切り取り・削除・エクスポートを実行できます。
さらに、設定の「外観」にアクセントカラーのカスタム項目が追加されました。デフォルトだとOSの設定と同じアクセントカラーが指定されていますが、「Thunderbirdブルー」「紫」「オレンジ」「ピンク」「インク」「ティール」のいずれかに変更することができます。
アクセントカラーは選択中のメールを示す塗りつぶしなどに使われています。
Thunderbird 150では、ほかにもOpenPGPで暗号化されたメールの本文検索機能やカレンダーのタッチ操作改善といったアップデートが施されています。