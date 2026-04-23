NTTドコモは、「ドコモ光」および「ahamo光」の工事料を2026年6月1日以降の申し込み分から改定する。

昨今の物価高騰や電気料金の値上げによって事業運営コストが上昇していることから、安定したサービス提供を継続するための措置だとしている。

工事料の改定内容

今回の改定では、「ドコモ光（タイプA/タイプB/単独タイプ）」と「ahamo光」で派遣工事を伴う場合の新規工事料が引き上げられる。

戸建・マンションタイプ共通で、屋内配線工事がある場合は従来の2万2000円→2万8600円に、屋内配線工事がない場合は1万1660円→1万8260円へとそれぞれ改定される。

「ドコモ光（タイプC）」についても工事料が変更される。新規申し込みの場合、従来の戸建（1万9800円）およびマンション（1万6500円）から、いずれも2万8600円に統一される。

また、提供事業者の変更やプラン変更に伴う工事料も、戸建・マンションともに2万2000円に引き上げられる。なお、光電話や光テレビオプションなどの追加に伴う工事料は、今回の改定の対象外だ。

特典の進呈時期変更

新規申し込みで工事料が実質0円となる特典についても、分割進呈されるdポイント（期間・用途限定）の進呈時期が変更される。

5月31日までの申し込み分では利用開始月の1カ月後から24カ月間にわたって分割進呈される。

一方、6月1日以降の申し込み分からは進呈時期が変更となる。適用条件を満たすことで、引き続き本特典の適用は受けられる。