高野洸プロデュースのゲーム×エンタメショーABEMA PPVで生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、俳優・高野洸がプロデュースする“ゲーム×エンターテインメントショー”『ACTORS☆LEAGUE in Games 2026』を５月11日（月）17時より、「ABEMA PPV」にて独占生放送する。
『ACTORS☆LEAGUE』は「ライブエンターテインメントの楽しさを、興奮を、観客の皆様と分かち合いたい！」という想いから発足した、俳優自らがプロデュースする新感覚エンターテインメントショー。2021年７月に第１弾となる黒羽麻璃央プロデュースの野球×エンターテインメント『ACTORS☆LEAGUE 2021』を開催。以降、黒羽がプロデュースする『in Baseball』に加え、高野洸がプロデュースする『in Games』など拡大を続け毎年盛況。６年目となる今年は、５年連続開催となる高野プロデュースの『in Games』、２年ぶりの開催となる〜岡宮来夢プロデュースの『in Basketball』、そして昨年初開催された植田圭輔プロデュースの『in Futsal』を開催。
このたび「ABEMA PPV」にて、５月11日（月）17時より『ACTORS☆LEAGUE in Games 2026』を５年連続で独占生放送することが決定。５度目の開催となる今回は、世界観やチームがリニューアル。高野が考案した８つの架空のゲームをモチーフに、レジェンドキャラクターに扮した俳優たちが２人１組でゲームバトルを行う。対戦ゲームは「スーパーボンバーマン R ２」「ぷよぷよTMテトリス®２」、高野が開発したオリジナルカードゲーム「フルパンプ！」、そして今年新たに加わった「Ultimate Chicken Horse」。総合演出は植木豪が務め、会場にはコメンテーターの北園涼と立花裕大、実況の田口尚平に加え、５年連続の出場となる天才ゲーム開発者兼支配人のDJ KOOも出演する。
本公演は、４月22日（水）よりチケット販売を開始し、4,500円で購入・視聴することができる。また、「ABEMA」での生放送、会場での観戦をお得に楽しめるセットチケットも販売。なお、チケット購入者は、５月25日（月）23時59分まで見逃し配信でイベント本編を視聴することが可能。
(C)ALG2026
『ACTORS☆LEAGUE』は「ライブエンターテインメントの楽しさを、興奮を、観客の皆様と分かち合いたい！」という想いから発足した、俳優自らがプロデュースする新感覚エンターテインメントショー。2021年７月に第１弾となる黒羽麻璃央プロデュースの野球×エンターテインメント『ACTORS☆LEAGUE 2021』を開催。以降、黒羽がプロデュースする『in Baseball』に加え、高野洸がプロデュースする『in Games』など拡大を続け毎年盛況。６年目となる今年は、５年連続開催となる高野プロデュースの『in Games』、２年ぶりの開催となる〜岡宮来夢プロデュースの『in Basketball』、そして昨年初開催された植田圭輔プロデュースの『in Futsal』を開催。
本公演は、４月22日（水）よりチケット販売を開始し、4,500円で購入・視聴することができる。また、「ABEMA」での生放送、会場での観戦をお得に楽しめるセットチケットも販売。なお、チケット購入者は、５月25日（月）23時59分まで見逃し配信でイベント本編を視聴することが可能。
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