新山千春、14歳下夫とのレアすぎるラブラブ夫婦ショット公開
2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が21日、オフィシャルブログを更新。俳優の中尾明慶に撮影してもらった貴重な夫婦ショットを公開した。
この日、「2026/04/21」と題してブログを更新した新山は、絵文字を交えながら「わたしたち夫婦の写真を素敵カメラで撮影してくださったのは中尾明慶さん」と報告。 湖畔を背景にベンチに座って寄り添う自然体の夫婦ショットや新山の笑顔あふれる様子など複数枚公開。
さらに「フィルムのエモい写真を笑顔で撮影してくれる姿も現像してくださった優しさにも夫婦で感動した日でした！」とつづり、中尾の気遣いに感謝。「撮影してくださる中尾さんを撮影せずにはいられなかったーー」とカメラを構える中尾の姿も公開した。
また、久しぶりにYouTubeでコラボしたことも明かし、「中尾さんのチャンネルでは わたしの愛車で車中トーク編」「わたしのYouTubeではランクル70カスタム動画です！」とそれぞれの内容を紹介。「良かったらみてね」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
新山は2014年に一般男性と再婚し、現在は夫婦での仲睦まじい様子や日常をたびたびブログで発信。また、約20年乗り続けた愛車“Jeep”から「ランドクルーザー70」に乗り換えたことも話題に。新たな愛車とともに、２日間で約1000キロにおよぶ旅を楽しんだことなどをブログでつづっている。
この日、「2026/04/21」と題してブログを更新した新山は、絵文字を交えながら「わたしたち夫婦の写真を素敵カメラで撮影してくださったのは中尾明慶さん」と報告。 湖畔を背景にベンチに座って寄り添う自然体の夫婦ショットや新山の笑顔あふれる様子など複数枚公開。
また、久しぶりにYouTubeでコラボしたことも明かし、「中尾さんのチャンネルでは わたしの愛車で車中トーク編」「わたしのYouTubeではランクル70カスタム動画です！」とそれぞれの内容を紹介。「良かったらみてね」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
新山は2014年に一般男性と再婚し、現在は夫婦での仲睦まじい様子や日常をたびたびブログで発信。また、約20年乗り続けた愛車“Jeep”から「ランドクルーザー70」に乗り換えたことも話題に。新たな愛車とともに、２日間で約1000キロにおよぶ旅を楽しんだことなどをブログでつづっている。