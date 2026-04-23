タイコスメブランド『Cathy Doll（キャシードール）』から、宝石のように輝く月光ラメとツヤで理想の唇に仕上がるリップグロス「Cathy Doll ムーンリットリップグロス」が発売されます。2026年5月13日（水）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売開始。2026年5月中旬より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売が開始されます。

ジュエリーのような輝きと、シロップのようなツヤ感がとろけだす新作リップグロス

Cathy Doll キャシードール ムーンリットリップグロス Cathy Doll キャシードール ムーンリットリップグロス

月光の輝きを纏う プリズムパワーで唇から輝きと自信を

“ 小さい頃、お人形（ドール）で遊ぶのが大好きだった女の子 ”がコンセプトのタイコスメブランド『Cathy Doll（キャシードール）』から、リップマスクのようなうるおいと、ベタつきにくい軽やかなつけ心地を両立した、新感覚のリップグロス「Cathy Doll ムーンリットリップグロス」が登場！



唇をしっかり包み込む独自処方のうるおいベール「オイルインリップグロステクノロジー」により、まるでリップパックのようにうるおい続く、ケア発想のリップグロスです。



月明かりに照らされ、まるでジュエリーのような煌めきを放つ繊細なラメを贅沢に配合*。幻想的な輝きとシロップのようなうるツヤがとけこみ、ぷるんとツヤめく理想の唇が長時間続きます。



気楽に過ごしたい日も、少し大胆になりたい日も、ムードをチェンジする「ムーンリットリップグロス」を纏って輝こう！

Cathy Doll キャシードール ムーンリットリップグロス Cathy Doll キャシードール ムーンリットリップグロス

1. 月光ラメをたっぷり配合

トレンド感のあるラメが贅沢に配合されており、ツヤ感と透明感のあるクリスタルグロウな唇を演出。カラーごとに異なるラメの採用で、自然に肌になじむ、こだわりのカラー展開です。



01 RICH：シルバー

クリアな発色に、繊細なシルバーを中心とした多色ラメを配合。唇本来の色を活かしながら、内側から光を宿したようなピュアで洗練されたツヤを演出します。



02 WEALTHY：ゴールド

クリアカラーにゴールドラメを忍ばせた、上品でラグジュアリーな輝き。さりげない華やかさが唇に立体感を与え、リッチな印象に仕上げます。



03 MERCY：ピンク

透明感のある青みピンクに繊細な輝きをプラス。可憐でフェミニンな印象を与え、やさしさと華やかさを兼ね備えた唇に。



05 HEALTHY：ピーチ

自然な血色感を引き出すコーラルピンク。素の唇が美しく見えるような、フレッシュで生き生きとしたツヤをプラス。



07 ACHIEVEMENT：レッド

繊細な赤ラメが煌めくクリアレッド。自信と存在感を引き出し、前向きな気持ちを後押しするような力強いツヤ唇に。

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2.時間が経ってもぷるツヤキープ！

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グロスの中に保湿オイルを閉じ込め、唇の上でうるおいのヴェールを形成する独自処方「オイルインリップグロステクノロジー」が採用されています。なめらかに密着しながらオイルの保湿力を発揮し、唇を包み込むようにうるおいをキープ。グロス特有の重さやベタつきを抑えつつ、リップパックのような使用感とツヤ感を両立します。



唇をなめらかにするためのリップベースとしてはもちろん、手持ちのリップの上からツヤを重ねたいときに塗るのもおすすめです。

3.塗るたびに唇ケアが叶う

Cathy Doll キャシードール ムーンリットリップグロス Cathy Doll キャシードール ムーンリットリップグロス

天然由来4種の保湿オイル*² に加え、ヒアルロン酸Ｎａ・ビタミンB5*³、ビタミンE*⁴ といった充実の保湿成分を配合。唇にうるおいを与え、乾燥による縦ジワを目立ちにくくし、デリケートな唇を健やかに整えます。



◎ 唇に嬉しいパラベンフリー・アルコールフリー

◎ クルエルティフリー（動物実験をしていない）処方

＜How to use＞

Cathy Doll キャシードール ムーンリットリップグロス Cathy Doll キャシードール ムーンリットリップグロス

ひと塗りでムラなく仕上がる、大きめサイズのアプリケーター。

チップに適量を取り、唇の中心から外側に向かって優しく塗布してください。



こんな方におすすめ

☑︎ 唇の乾燥による荒れが気になる方

☑︎ 手持ちのリップのニュアンスを変えたい方

☑︎ 自分に似合うリップが見つからない方

☑︎ ラメグロスを探していた方

☑︎ トレンドのリップを探していた方



* ホウケイ酸（Ca／Al）、酸化スズ（全て保湿として）

*² マカデミア種子油、ホホバ種子油、ヒマシ油、水添ヒマシ油（全て保湿として）

*³ ビタミンB5（パンテノール）（保湿として）

*⁴ ビタミン E （酢酸トコフェロール・トコフェロール）（保湿として）

◼︎期間限定｜先着モニター半額キャンペーン

WEB先行発売となる楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にて、商品をいち早く試せるモニター体験キャンペーンが開催されます。



期間中、対象商品で利用できる先着30名様限定の半額クーポンがご用意されています。



実施期間：2026年5月13日（水）12:00 〜 5月20日（水）11:59



※クーポンは予定数量に達し次第、期間内でも終了となる場合がございます。

※クーポンのご利用条件・対象商品などの詳細は商品ページをご確認ください。

商品情報

Cathy Doll キャシードール ムーンリットリップグロス Cathy Doll キャシードール ムーンリットリップグロス

商品名：CathyDoll ムーンリットリップグロス

価格：1,400円（税抜）／1,540円（税込）



先行発売：全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）

2026年5月中旬より順次発売



WEB先行発売：楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）

2026年5月13日（水）



※オンラインは楽天市場先行となります。公式通販サイトでの販売に関しては、順次開始となります。

※オンラインは12時より発売予定。システム上多少の前後がございますのでご了承くださいませ。

※店舗により取扱開始日程が前後する可能性がございます。

Cathy Doll（キャシードール）とは

Cathy Doll（キャシードール）タイコスメ Cathy Doll（キャシードール）タイコスメ

『小さい頃、お人形（ドール）で遊ぶのが大好きだった女の子』がコンセプトのタイコスメブランド。動物実験をしていない、クルエルティフリーのアイテムを展開。



タイで一二を争う、化粧品上場大手企業の『KARMART（カルマート）』が手掛ける、現地では知らない人がいないほど、老若男女幅広い層から愛されている、国民的コスメブランドです。タイ現地で売上No.1のコスメや、ベストコスメを受賞した製品、ミリオンセールスを達成しているアイテムも多数。



また、キャシードールは、タイ以外に韓国にも開発拠点を持っていることから、韓国トレンドから影響を受けた、最旬メイクが叶うアイテムが揃います。25ヶ国で展開しており、世界的にも市場を拡大しています。

絶対に購入したいなら？

“売日当日にお店に並ぶ

プチプラ・ドラコスは、ブランドにもよりますが、しっかりと在庫を持っていることがほとんどなので発売日当日にお店に出向きましょう。



ただ、人気な商品やカラーはすぐに売り切れてしまう可能性もあるので、確実に手に入れたいのであれば、早めにお店に足を運ぶことをおすすめします。



プチプラ・ドラコスは、お店によって店頭発売の日時が数日前後する場合がありますので、お近くのお店を何店舗か調べておくと良いかもしれません。



【Cathy Doll（キャシードール）】の「ムーンリットリップグロス」は、2026年5月中旬より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）にて順次、発売されます。

▲優奪板免痢淵ンラインショップ）で購入する

海外コスメはネット先行で発売されることが多いです。ただ、ネット通販で購入を検討されてる方は年々増えているので、人気のブランドで人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。



通販サイトの会員登録を事前に登録を済ませておくのはもちろん、公式サイトやドラッグストアの通販サイトなど様々な通販サイトで発売されているケースがありますので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。



【Cathy Doll（キャシードール）】の「ムーンリットリップグロス」は、楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にて、2026年5月13日（水）よりWEB先行発売されます。



絶対に購入したいなら、完売前にお早めに販売ページや、【Cathy Doll（キャシードール）】の公式SNSをチェックしておくのがおすすめです。

どの通販サイトで買うべきなの？

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけがついてくるブランドもあります。



日本に上陸しているブランドで、日本公式サイトの場合日本仕様の商品で日本発送のものが多いですが、上陸していないブランドに関しては公式サイトの場合でも海外配送の個人輸入となり関税などがかかる場合があるので注意しましょう。



また、その場合は日本の検査をしていないことがほとんどなので、実際に使用する前にパッチテストをしてみるなどする方が良いかもしれません。



メルカリなどのフリマサイトで転売されている商品などの個人輸入した商品は、品質検査がされておらず、製品の使用期限も切れている可能性もあるので、そのようなサイトからの購入は控え、公式サイトでの購入をお勧めします。



【Cathy Doll（キャシードール）】の「ムーンリットリップグロス」は、楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にて、2026年5月13日（水）よりWEB先行発売されます。

公式サイト「JF LABO COSME（JFラボコスメ）」でも順次発売となります。



絶対に購入したいなら、先行発売で手に入れるのがおすすめです。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。また、ロフトや東急ハンズ、各ドラックストア運営の通販サイトなどで販売されている場合もあるのでご自身にあった通販サイトを選んでください。



ただ、並行輸入で販売しているものも多く、その場合は注意が必要です。

加えて、メルカリやヤフオクなどで転売商品が高値で販売されているケースもありますので購入の際は注意をしましょう。



【Cathy Doll（キャシードール）】の「ムーンリットリップグロス」は、楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にて、2026年5月13日（水）よりWEB先行発売されます。

宝石のように輝く月光ラメとツヤで理想の唇に仕上がるリップグロス

「Cathy Doll ムーンリットリップグロス」は、月明かりに照らされ、まるでジュエリーのような煌めきを放つ繊細なラメ感が美しい新作グロス。自分に自信を持って輝けるアイテムです。

気になった方はぜひお早めにチェックしてみてくださいね。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、新作コスメの最新情報を更新しているので、ぜひあわせてチェックしてみてください♡

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●コスメコンシェルジュ

●顔タイプアドバイザー1級

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●日本メイクアップ知識検定試験（ベーシック）

●パーソナルカラーアナリスト（12タイプ診断）



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