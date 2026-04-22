【脳トレ】「104 × 104」を暗算5秒で解いてみよう！ 「104」を分解すると……
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
3桁の掛け算なので、一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分で正解できるか挑戦してみましょう。
104 × 104 = □
ヒント：104は「100 + 4」と考えることができます。数学の展開公式「(a + b)² = a² + 2ab + b²」を思い出してみてください！
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▼解説
100に近い数字の2乗は、展開公式を使って頭の中を整理するのがスマートな解き方です。
104 × 104 の計算方法：
1. 104を (100 + 4) と考える
2. 100の2乗を計算する（ 100 × 100 = 10,000 ）
3. 2 × 100 × 4 を計算する（ 200 × 4 = 800 ）
4. 4の2乗を計算する（ 4 × 4 = 16 ）
5. 全てを足し合わせる（ 10,000 + 800 + 16 = 10,816 ）
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。普通に筆算するより、何倍も早く解けますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
3桁の掛け算なので、一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分で正解できるか挑戦してみましょう。
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
104 × 104 = □
ヒント：104は「100 + 4」と考えることができます。数学の展開公式「(a + b)² = a² + 2ab + b²」を思い出してみてください！
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正解：10,816正解は「10,816」でした。
▼解説
100に近い数字の2乗は、展開公式を使って頭の中を整理するのがスマートな解き方です。
104 × 104 の計算方法：
1. 104を (100 + 4) と考える
2. 100の2乗を計算する（ 100 × 100 = 10,000 ）
3. 2 × 100 × 4 を計算する（ 200 × 4 = 800 ）
4. 4の2乗を計算する（ 4 × 4 = 16 ）
5. 全てを足し合わせる（ 10,000 + 800 + 16 = 10,816 ）
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。普通に筆算するより、何倍も早く解けますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)