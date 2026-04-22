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YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」が、「【「やりなさい」が逆効果】関係を壊さずに子どもを動かす方法３STEP」を公開した。動画では、思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、「言わないとやらない子」に対する親の適切な関わり方を解説している。



「家でダラダラしていて、勉強も言わないとやらない」という中学1年生の保護者からの相談を取り上げた道山氏。思春期の子どもに対して口うるさく注意してしまい、関係が悪化してしまう現状に具体的な解決策を提示した。



道山氏はまず、勉強には「宿題」と「テスト・受験勉強」の2種類があると定義する。宿題は先生との約束であるため必ずやるべきものだが、テストや受験の勉強は自分のためにやるものであり、無理にやらせる必要はないと説明。その上で、子どもが手をつけていないのがどちらの勉強なのかを見極めるべきだと指摘している。



宿題をやらない場合のサポートとして、道山氏は3つのステップを紹介した。1つ目は、子どもが求めていることを満たし、気力を引き出す「愛情パラメータUP」。2つ目は注意を「1度だけ言う」ことにとどめること。そして3つ目は、子どもがやるべきことを忘れた際に「これからどうするの？」と冷静に話し合うことである。道山氏は「子どもに失敗させないように言い続けると、結果的に子どもがうざいってなる。だったら1回失敗させて、だからお母さんは言っているんだよと言った方が聞かざるを得なくなる」という独自の説を展開した。



一方、テストや受験勉強については、「やりなさい」ではなく自発的な動機づけが重要だと語る。ちょっとしたご褒美や目標を設定したり、心から行きたい進路を見つけるサポートをしたりすることで、自然と取り組むようになると説明した。



道山氏は、どのような場面においても、日頃から愛情パラメータを高く保ち、子どもの気力を養っておくことが不可欠だと結論づけた。親子の関係を壊さずに自主性を引き出すこのアプローチは、思春期の子育てに悩む親にとって実用的な知見となっている。