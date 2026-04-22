海外で広がる、子どものSNSの利用制限。日本でも規制するかどうかなどの議論が本格化しています。

小1の子どもの母

「SNSのいじめとかもあると思うので、そういったことも不安に感じている」

子どものSNS依存は、親からは不安の声が相次いでいます。

中1・小4・4歳の子どもの母

「事件のこういう手口がありましたというのを見ている時があったので、注意したことがあります」

スマホの普及に伴い、SNSの長時間利用や、アダルトサイト視聴、闇バイトの勧誘など未成年へのさまざまな悪影響が問題視されています。

SNSを通じたトラブルから子どもたちをどう守るのか？

総務省はさきほど、有識者会議を開催。SNS事業者などに対し、法的な責任を求める案が示され、これまで以上に厳格な「年齢確認」を求める意見も出ています。

海外では、オーストラリアが16歳未満のSNSの利用制限をはじめていますが、規制について親は…

4歳の子どもの母

「規制してもらえるのは、ちょっと安心」

小5と大学生の子どもの母

「何でも調べられてしまうので、制限してもらった方がいいと思う」

4歳の子どもの母

「長時間の電車や静かにしてほしい時に（動画を）見てくれていると助かる部分も正直なところ、禁止となっちゃうとちょっと…」

有識者会議は、法改正を目指して5月ごろに報告書案を取りまとめる予定です。