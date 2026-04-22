

香川ファイブアローズの公開練習 22日

プロバスケットボールB3のレギュラーシーズンで1位を獲得した香川ファイブアローズ。24日から始まるプレーオフに向けて練習に熱が入ります！

高松市で練習に励むのは、レギュラーシーズン2025-26でチーム史上最多の25連勝を記録し、1位となった香川ファイブアローズです。

22日の練習では、24日開幕のプレーオフに向けてオフェンスの動きを確認しました。

籔内幸樹ヘッドコーチによりますと、チームの強みは全員が守れ、得点を決められる、攻守ともに層が厚いところです。

（香川ファイブアローズ／籔内幸樹ヘッドコーチ）

「誰もがキーマンになってくれる、誰もがチームを助けてくれるというのは感じてはいます。一番したいのは、今123と積み上げてきたものをさらに積み上げたいことの方が個人的には大きい」

28日の初戦で戦うのは、レギュラーシーズンでファイブアローズの連勝記録をストップさせた金沢武士団です。

（3P成功数チーム最多／高橋克実 選手）

「僕の役割はスリーポイントでチームを勢いづけることだと思うので、迷わずシュートを打ち切ってスリーポイントを決めるだけ」

（キャプテン／根來新之助 選手）

「昨シーズンのリベンジじゃないですけど、本当にその気持ちが強いですし、香川の皆さんに僕たちのバスケットを見せられるのが楽しみで仕方ないです」